Trajikomik bir oyun

Oyunun hikâyesi Önem Günal’a, yönetmenliği ise Anıl Can Beydilli’ye ait. Oyun, birbirine mesafeli iki kız kardeşin trajikomik yüzleşmesini sahneye taşıyor. Tülin Özen oyunu şöyle anlattı:

“Size yüklenilen hayatla, sizin karar verdiğiniz hayat arasında seçim yaptığınızı düşünürken, geçen zamanı, kurduğunuz ilişkileri ve sonuçta en çok, sizi gerçekten tanıyan insanlara duyduğunuz ihtiyacı anlatıyor.”

Nilperi Şahinkaya, “Karakterim Asiye, hayallerinin peşinden gitmek isterken, yıllar içinde bambaşka bir kadına dönüşüyor. Bu dönüşüm ablasıyla aralarındaki bağı etkileyecektir” dedi.