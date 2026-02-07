×
Güncelleme Tarihi:

Trajikomik bir oyun
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2026 08:18

TÜLİN Özen ve Nilperi Şahinkaya’nın ilk kez bir tiyatro projesinde birlikte sahneye çıktığı “Ballı Süt” prömiyerini 28 Şubat’ta Fişekhane Ana Sahne’de yapacak.

 Oyunun hikâyesi Önem Günal’a, yönetmenliği ise Anıl Can Beydilli’ye ait. Oyun, birbirine mesafeli iki kız kardeşin trajikomik yüzleşmesini sahneye taşıyor. Tülin Özen oyunu şöyle anlattı:

“Size yüklenilen hayatla, sizin karar verdiğiniz hayat arasında seçim yaptığınızı düşünürken, geçen zamanı, kurduğunuz ilişkileri ve sonuçta en çok, sizi gerçekten tanıyan insanlara duyduğunuz ihtiyacı anlatıyor.”

Nilperi Şahinkaya, “Karakterim Asiye, hayallerinin peşinden gitmek isterken, yıllar içinde bambaşka bir kadına dönüşüyor. Bu dönüşüm ablasıyla aralarındaki bağı etkileyecektir” dedi.

 

