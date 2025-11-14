Trafik kazası geçiren Özgü Namal: Kaburgam zedelendi

×
Güncelleme Tarihi:

Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2025 11:53

Geçtiğimiz günlerde çocuklarıyla trafik kazası geçiren Özgü Namal, Brand Week İstanbul’daki özel bir söyleşiye katıldı.

Oyuncu, söyleşi sonrası soruları yanıtladı. Namal, “Bize çarpan itfaiye aracıymış. Virajda kör noktada dediğimiz bir noktada oldu. Bizim şansımız kemerlerimizi bağlı olması ve viraja yavaş girmemiz. Onlar bize çok sert çarpınca araba tur attı. Hava yastığı patlayınca kaburgalarımı birazcık zedeledi. Bir süre korse takacağım” dedi.

Çocuklarının büyük bir korku yaşadığını ifade eden oyuncu “Elem Su arkadaydı, birazcık dudağı patladı. Nefes de yeni uyanmıştı. O da öne doğru çarptı. Allah korudu hepimizi. Emniyet kemerimiz bağlı olmasaydı bugün muhtemelen burada olmazdık. Arabanın akordeon olma durumu vardı, içeri katlanırdı.”

