İkisinin de bankada milyonları var: Ünlü aşıklar tıklım tıklım metroda

Tam da "Bir daha yapmayacağım" dediğini büyük bir tutkuyla yaparken bulur kendini. Buna aşk ve evlilik de dahil... Yaşadığı tecrübeler yüzünden aşktan soğuyan biri bir anda kendini yeniden, hiç ummadığı şekilde deli gibi aşık bulabilir!

Tıpkı ünlü şarkıcı Dua Lipa gibi...

AŞK DEFTERİNİ KAPATMIŞTI Kİ 'HAYIR' DİYEMEYECEĞİ BİRİYLE TANIŞTI

Ardı ardına yaşadığı ve sonu hep ayrılıkla biten aşklarından sonra kendini artık tamamen işine vereceğini beyan etti 30 yaşındaki Lipa.

Daha bu sözlerine nokta koymamışken karşısına, kendi kuşağının en gözde oyuncularından Callum Turner çıktı. İki genç ünlü, birbirlerine aşık oldular... Başlarda kimsenin uzun sürmesine ihtimal vermediği aşkları nişana kadar uzandı.

Hatta yeni söylentilere bakılırsa da usul usul düğün hazırlıklarına da başladı Lipa ile Turner.

Genç çiftle ilgili son söylenti, Paris'ten geldi.

ÜNLÜ MAĞAZADAN ÇIKARKEN GÖRÜNTÜLENDİ... SÖYLENTİLER ARDI ARDINA GELDİ

Paris Moda Haftası kapsamında bir defilede başka ünlülerle birlikte konuk olarak podyuma çıkan Dua Lipa'yı bu tür etkinliklerde adeti olduğu üzere nişanlısı Callum Turner da yalnız bırakmadı.

İki nişanlı, bir gece Paris sokaklarında el ele gezinirken görüntülendi. Sonra da hayranlarını heyecanlandıran bir söylentinin merkezine oturmalarına neden olan bir yerden çıkarken!

Dua Lipa ile Callum Turner, Paris'te ünlü moda markası Chanel'in mağazasından çıkarken objektiflere takıldı. Bu görüntü önce Dua Lipa'nın gelecek etkinliklerde giyeceği bazı kıyafetler seçmek için mağazayı ziyaret ettiği söylentisine yol açtı.

Ama olay dallanıp budaklandı ve Dua Lipa ile Callum Turner'ın, düğünlerinin yaklaştığı ve güzel şarkıcının da Chanel'de gelinlik denediği iddialarına kadar uzandı.

Ne Dua Lipa ne de sözcüsü bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı ama ünlü moda markasının mağazasında gelinlik denediği iddiaları da bir türlü yatışmak bilmedi.

ŞEHİR İÇİNDE METROYLA SEYAHAT ETTİLER

İşin ilginci iki aşık, mağazayı ziyarete giderken metroyu kullandı.

Her ne kadar Turner bere, Lipa da kırmızı bir beyzbol şapkası takmış olsa da hayranları kalabalık metroda onları hemen tanıdı. Cep telefonuyla çekilen görüntüleri de sosyal medyada "Bu kadar ünlü şarkıcı, milyonlar sayacağı bir gelinliğe bakmaya giderken bile metroya biniyor" yorumlarına neden oldu.

Hayranları Dua Lipa ve Callum Turner'ın, sahip oldukları onca servete rağmen toplu taşıma araçlarını kullanmasını da "artı puan" olarak hanelerine yazdı.

Aslına bakılırsa her ikisi de özellikle Dua Lipa sık sık toplu taşıma kullanırken görüntüleniyor.

Ünlü şarkıcı, geçen yıl yaz tatilinden dönerken de valiziyle Londra metrosunda görüntülenmişti.

Dua Lipa, ünlü Chanel firmasının defilesinde Nicole Kidman, Penelope Cruz, Margaret Qualley, Claire Foy gibi asıl mesleği modellik olmayan ünlülerle birlikte podyuma çıktı.





AŞK TATİLİNDEN DÖNERKEN DE METRODA GÖRÜNTÜLENDİ

Daha 30 yaşında olmasına rağmen 35 milyon dolarlık bir servete sahip olduğu bilinen Dua Lipa'nın metroyla seyahat etmesi o dönemde konuşulmuştu.

Üstelik de Lipa'nın yaptığı öyle sıradan bir tatil değildi. Nişanlısı Callum Turner ile İtalya'nın gözde tatil beldelerinden Amalfi'deydi genç şarkıcı. Tatili bitince de yaşadığı Londra'ya geri döndü.

Dua Lipa uçaktan indikten sonra taksi tutmak ya da kendini özel araçla aldırmak yerine metroyu tercih etti. Üzerinde siyah mini elbisesi, elinde aynı renk çek çek adı verilen bavuluyla King's Cross metro istasyonunda görüldü ünlü şarkıcı.

Lipa sıradan insanlar gibi yolunda giderken onu fark eden hayranları da hemen cep telefonlarını çıkarıp ünlü şarkıcıyı görüntüledi.

Bunlardan biri de Lipa'yı elinde bavuluyla metro istasyonunda yürürken çektiği bir videoyu sosyal medya sayfasından paylaştı. Yanına da "Londra'da kimi görebileceğinizi asla bilemezsiniz" diye yazdı.



Bu arada bir hatırlatma yapalım... Sahnelerin genç kuşak yıldızı Dua Lipa'nın şu ana kadar edindiği toplam servet 35 milyon dolar. Nişanlısı Callum Turner ise bu konuda biraz daha mütevazı.. Onun serveti 5 milyon dolar.

Geçen yıl nişanlandıklarını doğrulayan Dua Lipa'nın gelinlik denediği söylentileri sosyal medyada yıldırım hızıyla yayıldı.