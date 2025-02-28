Torunları dondurduk, annem çok mutlu oldu

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38 yaşındaki şarkıcı, Cosmopolitan dergisi için kaleme aldığı yazıda bu kararının nedenini şöyle açıkladı:

“Henüz benimle aynı fikirlere sahip, çocuk yetiştirme kapasitesine ulaşmış ve aynı cesareti taşıyan biriyle karşılaşmadım. Ama bu gelecekte de olmayacağı anlamına gelmiyor. Beklemek yerine geleceğimi garanti altına almak istedim.”