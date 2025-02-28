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Torunları dondurduk, annem çok mutlu oldu

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#Yasemin Yürük#Hepsi#Yasemin Yürük Kimdir
Torunları dondurduk, annem çok mutlu oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2025 15:59

2000’lerin popüler müzik grubu Hepsi’nin üyelerinden Yasemin Yürük, ileride çocuk sahibi olabilmek için yumurtalıklarını dondurdu.

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38 yaşındaki şarkıcı, Cosmopolitan dergisi için kaleme aldığı yazıda bu kararının nedenini şöyle açıkladı:

“Henüz benimle aynı fikirlere sahip, çocuk yetiştirme kapasitesine ulaşmış ve aynı cesareti taşıyan biriyle karşılaşmadım. Ama bu gelecekte de olmayacağı anlamına gelmiyor. Beklemek yerine geleceğimi garanti altına almak istedim.”

Torunları dondurduk, annem çok mutlu oldu



İYİ Kİ YAPMIŞIM DİYORUM

Yasemin Yürük, sürecin detaylarından da bahsetti: “12-13 gün boyunca her akşam kendime iğne yaptım. Alkol ve sigara kullanmadım, bol yeşil sebze tükettim, vitamin takviyesi aldım. İkinci hafta fiziksel değişim başladı. Göğüslerim şişti, karnım büyüdü. Operasyona yalnız girdim. ‘İyi ki yapmışım!’ diyorum. Gelecekte çocuk sahibi olmak istersem, bunu yapabilme şansına sahibim. ‘Torunlarımı dondurduk, çok mutluyum’ diyen annem de ‘neredeyse’ muradına erdi.”

 

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#Yasemin Yürük#Hepsi#Yasemin Yürük Kimdir

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