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Toronto’da Türk rüzgârı

Güncelleme Tarihi:

#Toronto Film Festivali#Demet Özdemir#Kaan Yıldırım
Toronto’da Türk rüzgârı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2026 10:40

FERİT Karahan’ın yeni filmi “Cinlerin Düğünü” dünya prömiyerini Kanada’da düzenlenen Toronto Film Festivali’nde yaptı.

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Demet Özdemir, İlhan Şen, Kaan Yıldırım ve Helin Kandemir’in başrollerinde yer aldığı film, 12 Eylül’de düzenlenen özel gösterimde basın ve sektör profesyonellerinin beğenisine sunuldu.

Saçlarını kestirerek imaj değişikliğine giden Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım da özel gösterime katıldı.

Filmin halk gösterimi ise bugün yapılacak. Uzak bir Anadolu köyünde, yıllar sonra kız kardeşlerinin düğünü için bir araya gelen dört kardeşin hikâyesini anlatan “Cinlerin Düğünü”, düğün hazırlıkları sırasında geçmişin yeniden açığa çıkmasını konu alıyor.

Toronto’da Türk rüzgârı

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#Toronto Film Festivali#Demet Özdemir#Kaan Yıldırım

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