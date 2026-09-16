Toronto’da Türk rüzgârı

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Demet Özdemir, İlhan Şen, Kaan Yıldırım ve Helin Kandemir’in başrollerinde yer aldığı film, 12 Eylül’de düzenlenen özel gösterimde basın ve sektör profesyonellerinin beğenisine sunuldu.

Saçlarını kestirerek imaj değişikliğine giden Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım da özel gösterime katıldı.

Filmin halk gösterimi ise bugün yapılacak. Uzak bir Anadolu köyünde, yıllar sonra kız kardeşlerinin düğünü için bir araya gelen dört kardeşin hikâyesini anlatan “Cinlerin Düğünü”, düğün hazırlıkları sırasında geçmişin yeniden açığa çıkmasını konu alıyor.