Toplusoy Ailesi'nin acı günü... 10 yaşındaki Selin hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:
Giyim sektörünün öncü markalarından Roman Tekstil’in sahipleri Toplusoy ailesi torunları Selin Toplusoy’un vefatıyla derin bir yasa boğuldu.
2020 yılında geçirdiği ani kalp krizi nedeniyle vefat eden Süleyman Toplusoy’un kızı olan Selin’in 2 yıldır kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.
Selin Toplusoy’un cenazesi bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çekmeköy Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.
Ailenin yayınladığı vefat mesajında, taziye ve başsağlığı dileklerini ikindi namazının ardından Adile Sultan Borsa’da kabul edeceği bildirildi.