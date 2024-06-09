×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Top Model of Turkey birincileri

Güncelleme Tarihi:

#Top Model Of Turkey 2024#Şenol İpek#Şenol İpek
Top Model of Turkey birincileri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2024 09:50

Top Model Of Turkey 2024 önceki akşam Sheraton Otel’de gerçekleşti.

Haberin Devamı

Gecenin sunuculuğunu Şenol İpek ve Esin Yum üstlendi.

Mehmet Ali Erbil, Demet Şener, Wilma Elles, Ece Gürsel, Safiye Soyman, Faik Öztürk, Nilay Dorsa ve Timuçin Güner jüride yer aldı.

İş, sanat, moda dünyasından alanında başarılı isimler de Top Model of Turkey derecelerini belirlemek üzere puan verdi.

Top Model Of Turkey 2024’te kadınlarda 20 yaşındaki İrem Cannur Özgen, erkeklerde 25 yaşındaki Mehmet Borneo birinci oldu.

17 yaşındaki Mina Balım Bingül ve Celal Tuğberk Kuzey ikinci, Gülben Güven ve Can Gündoğan da üçüncü oldu.

Top Model of Turkey birincileri

Miss Turkey 1995 birincisi Demet Şener “Ben çok mutluyum, heyecanlıyım. Onları en iyi ben anlarım. Onların heyecanını ve umutlarını çok yakından hissediyorum. Böyle organizasyonlardan çok etkileniyorum. Gençlerin kurduğu hayaller çok güzel. Herkesin yolu açık olsun” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Top Model Of Turkey 2024#Şenol İpek#Şenol İpek

BAKMADAN GEÇME!