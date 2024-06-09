Top Model of Turkey birincileri

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Gecenin sunuculuğunu Şenol İpek ve Esin Yum üstlendi.

Mehmet Ali Erbil, Demet Şener, Wilma Elles, Ece Gürsel, Safiye Soyman, Faik Öztürk, Nilay Dorsa ve Timuçin Güner jüride yer aldı.

İş, sanat, moda dünyasından alanında başarılı isimler de Top Model of Turkey derecelerini belirlemek üzere puan verdi.

Top Model Of Turkey 2024’te kadınlarda 20 yaşındaki İrem Cannur Özgen, erkeklerde 25 yaşındaki Mehmet Borneo birinci oldu.

17 yaşındaki Mina Balım Bingül ve Celal Tuğberk Kuzey ikinci, Gülben Güven ve Can Gündoğan da üçüncü oldu.

Miss Turkey 1995 birincisi Demet Şener “Ben çok mutluyum, heyecanlıyım. Onları en iyi ben anlarım. Onların heyecanını ve umutlarını çok yakından hissediyorum. Böyle organizasyonlardan çok etkileniyorum. Gençlerin kurduğu hayaller çok güzel. Herkesin yolu açık olsun” dedi.