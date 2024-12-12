Tombul kız artık tarihe karıştı: Meğer mecburen kilo vermiş

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Görünüşe göre bu durum daha uzun süre de değişmeyecek. Hatta yıllar geçtikçe bu ilgi düzeyi giderek artacak.

İşte bir süredir sesi soluğu çıkmayan bu genç kız yine gündemin ilk sıralarına yükseldi.

ZORUNLU EGZERSİZ YAPIYOR

Sözünü ettiğimiz bu kişi İspanya'nın gelecekteki kraliçesi Veliaht Prenses Leonor… Ya da tam adıyla Asturias Prensesi Leonor.

İspanya Kralı Felipe ile Kraliçe Letizia'nın iki çocuğunun büyüğü olan Leonor, geçen yıl ekim ayında gösterişli bir dizi törenle 18 yaşına girdi.

Ondan kısa süre önce de zorunlu askerlik görevine başladı genç kız. Annesi, babası ve kardeşi Sofia'nın askeri okula götürüp teslim ettiği Leonor, kara kuvvetlerindeki eğitimini tamamladı.

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Geçen ağustos ayından bu yana da deniz kuvetlerinde eğitim görüyor. Bunu hava kuvvetleri izleyecek.

Kısacası tıpkı babası Felipe gibi onun geçtiği yollardan geçip gelecekte sahibi olacağı ahta hazırlanıyor.

Bütün bunlar bir yana...

Prenses Leonor, askeri eğitim kapsamında arkadaşlarıyla birlikte fiziksel dayanıklılığı artıracak egzersizler yapıyor.





Genç prenses geçtiğimiz günlerde de bu eğitimlerden birinde görüntülendi.





ASKERLİK ONU ÇOK DEĞİŞTİRDİ

Genç prenses geçtiğimiz günlerde de deniz kuvvetlerindeki arkadaşlarıyla birlikte saha eğitiminde görüntülendi.

Üzerinde şortu, tişörtü ve spor ayakkabıları olan Leonor arkadaşlarıyla birlikte düzenli egzersizlerini yaptı.

Prenses Leonor ve askeri okulda eğitim gören diğer öğrenciler, teorik derslerin yanı sıra fiziksel durumlarını geliştirecek böylesine egzersiz programları da uyguluyor.

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Bütün olarak bakıldığında gördüğü askeri eğitim Leonor'u gerçekten de çok değiştirdi.

Kara kuvvetlerindeki eğitimine başlayana kadar uzun boyuna rağmen bir türlü veremediği fazla kilolarıyla dikkat çekiyordu Leonor.

Fakat askeri eğitim başladıktan sonra genç kızın fazla kiloları gitti. Hatta duruşu bile değişti.

Zaten hayranları da Leonor'un bu değişimini uzaktan takdirle izliyor.

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SİVİL ETKİNLİKLERDE BİLE ASKERİ ADIMLARLA YÜRÜYOR

Genç kız askeri eğitimden öylesine etkilenmiş durumda ki bazen ailesiyle birlikte katıldığı ve sivil kıyafetler giydiği etkinliklerde bile askeri adımlarla yürüyüp yerini aynı biçimde aldığı görülüyor.

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Hayranlarının askeri üniformayı çok iyi taşıdığını söylediği Leonor, eğitim sırasında kilo verdiği için de sivil kıyafetlerini de eskisinden daha fazla yakıştırıyor kendine.

Leonor eskisine oranda daha kendine güvenli, daha dik duruşlu ve daha formda bir görüntü sergiliyor artık.

Bu durum da askeri akademide gördüğü eğitimin Leonor'a çok yaradığı yorumlarının yapılmasına yol açıyor.

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Prenses Leonor, çocukluktan gençliğe adım attığı sırada fazla kiloları ve duruşundaki bazı bozukluklar nedeniyle eleştiri alıyordu.





Ama önce kara kuvvetleri, sonra deniz kuvvetleri derken hem fazla kiloları gitti hem de duruşu değişti.

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Dünyanın dört bir yanında hayranları olan Leonor'un şimdi en çok eleştirildiği konu yaşından daha olgun giyinmesi.