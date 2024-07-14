Tom So, Afif Ben Bendra , Tomas Szomju'da ve Ronn Moss İstanbul’da

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Yapımcılığını Ömer İlhan , İlhan Akbaş'ın üstlendiği "12 Savaşçı " filminin çekimleri 14 Temmuz'da Ömerli'de özel olarak kurulan Platoda gerçekleşecek. "12 Savaşçı "filminin zengin oyuncu kadrosunda Elazığlı Yüri Boyka namıyla tanınan Ramazan Temizkan ,Kafkas kartalı olarak bilinen dünya kickboks şampiyonu Erkan Varol, İsmail Uzuner, Sanaz Zahrai, Mobina Erfani , Nur Can Yeniyol, Şirin Yıldırım, Elvan Albat , Oğuzhan Güder , Muhammed Güleryüz, Arnavut oyuncu Tringa Shala , Tuğçe Demir, Yansı Altunay , Mıshael Lazerenko, Vahdet Aytaç, Hakan Şahin , İlhan Akbaş gibi oyuncular bulunuyor.

