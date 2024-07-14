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Tom So, Afif Ben Bendra , Tomas Szomju'da ve Ronn Moss İstanbul’da

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#12 Savaşcı#Tom So#Afif Ben Bendra
Tom So, Afif Ben Bendra , Tomas Szomjuda ve Ronn Moss İstanbul’da
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2024 17:36

"12 Savaşcı" için" Holywood Yıldızları Tom So, Afif Ben Bendra , Tomas Szomju'da ve Ronn Moss İstanbul’a geldi.

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Yapımcılığını Ömer İlhan , İlhan Akbaş'ın üstlendiği "12 Savaşçı " filminin çekimleri 14 Temmuz'da Ömerli'de özel olarak kurulan Platoda gerçekleşecek. "12 Savaşçı "filminin zengin oyuncu kadrosunda Elazığlı Yüri Boyka namıyla tanınan Ramazan Temizkan ,Kafkas kartalı olarak bilinen dünya kickboks şampiyonu Erkan Varol, İsmail Uzuner, Sanaz Zahrai, Mobina Erfani , Nur Can Yeniyol, Şirin Yıldırım, Elvan Albat , Oğuzhan Güder , Muhammed Güleryüz, Arnavut oyuncu Tringa Shala , Tuğçe Demir, Yansı Altunay , Mıshael Lazerenko, Vahdet Aytaç, Hakan Şahin , İlhan Akbaş gibi oyuncular bulunuyor.

Tom So, Afif Ben Bendra , Tomas Szomjuda ve Ronn Moss İstanbul’da

"12 Savaşçı" filmde dört ünlü Holywood Yıldızı
"12 Savaşçı" filmde dört ünlü Holywood Yıldızları rol alacak. James Bond Casino Royel Filminde oynayan ünlü oyuncu Tom So ilk kez İstanbul'da olacak. Daha önce Türkiye'de Osmanlı subayı filmini çeken Sherlock Holmes ,Taken gibi aksiyon filmlerinde kötü karakterleri canlandıran Afif Ben Bendra , ve İntikam Peşinde filminin oyuncusu ve Kaynama Noktası filmin yönetmenliğini yapan Tomas Szomju'da Türkiye'de 12 savaşçı sinema filmi için İstanbul'da olacak Türkiye'de 15 yıl gösterilen Cesur ve Güzel'in başrol oyuncusu ünlü Amerikalı aktör Ronn Moss "12 Savaşcı" sinema filmi için İstanbul'da olacak.

 

 

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#12 Savaşcı#Tom So#Afif Ben Bendra

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