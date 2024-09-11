Tiyatrokare yeni sezona hazırlanıyor

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9. sezonunda da aynı ilgi ile devam eden ve başrolleri Suna Keskin ve Melek Baykal tarafından oynanan "Ahududu” oyunu, yıllar sonra Nevra Serezli’nin tiyatroya döndüğü beş sezondur devam eden, 11 farklı dalda ödül almış olan ”Ağaçlar Ayakta Ölür”, Cumhuriyet’in 100. yılı için özel olarak hazırlanan ve genel istek üzerine 2024 yılında sadece üç kez sahnelenecek “Veda” oyunu ve interaktif komedi “Şen Makas” bu sezonda tiyatroseverleri güldürmeye eğlendirmeye devam ediyor. Melek Baykal, Jess Molho, Fatih Gülnar, Özgür Yetkinoğlu, Selim Tezin, Müge Kement ‘in oynadığı, Guiness Rekorlar Kitabına Amerikan Tiyatro Tarihinin en uzun süreli oynanan komedisi “Şen Makas” Türkiye rekorunu kırmaya aday…



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Ağaçlar Ayakta Ölür; 10 Eylül’de İzmir Bostanlı, 11 Eylül’de İzmir- Konak, 26 Eylül İstanbul- Kadıköy Eğitim Sahnesi’nde perdelerini açacak.

Ahududu; 28 Eylül’de İzmir -Konak, 29 Eylül’de İzmir- Bostanlı, 30 Eylül’de Bursa Baob Sahne’de sevenleri ile buluşacak.

Veda; 24 Eylül’de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde sezona başlayacak.

Şen Makas, ekim ayında sahnede olacak. Ayrıca ekim ayında sezona, Tiyatrokare’nin yeni komedisi “Annem Hep Derdi Ki” oyunu ile sürpriz yapacak. Dünyada iyiliğin halen geçerli bir çözüm olduğunu ve aile içi sorunların kuşaktan kuşağa geçen ve aslında eskimiş gibi görünen yaşam deneyimleriyle çözüleceğini konu alan “Annem Hep Derdi Ki,” Katherine Di Savino tarafından yazıldı, Servet Aybar tarafından dilimize kazandırılıp Nedim Saban tarafından uyarlandı ve sahneye konuldu. Annem Hep Derdi ki komedisinde, Çiçek Dilligil, Mert Asutay, Aziz Sarvan, Dilara Mücaviroğlu, Ecmel İs, Mert Aykul, Murat Şahan rol alıyor. Dekor tasarımı Anıl Ateş Işık, kostüm tasarımı Gizem Özkan, ışık tasarımı Batuhan Sezer’e ait. Yönetmen yardımcıları ise Güney Tinin, Zeynep Belber , tasarım yardımcısı Lal Menase.

33. yılında Tiyatrokare’nin yeni sezona giriş yapacak olan diğer yeni oyunu, D.L. Coburn tarafından yazılmış olan Seçkin Selvi’nin çevirdiği ve 1978 Pulitzer ödüllü “Konken Partisi” Tiyatrokare’nin titizlikle çalıştığı bir diğer oyunu. Sürpriz bir kadroyla sahnelenecek olan oyun, Kenter Tiyatrosu’nda Yıldız ve Müşfik Kenter’i yıllar sonra bir araya getirmişti. Seneler sonra tekrar perdelerini açacak oyun için Tiyatrokare ince eleyip sık dokuyor.

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Öte yandan, sezon sonunda, Arthur Miller’in çok önemli klasiği, “SATICININ ÖLÜMÜ”, Nedim Saban’ın yeni çevirisi ve rejisiyle sahneye taşınıyor.