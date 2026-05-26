Tiyatroda ödül gecesi

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2026 09:02

Film-San Vakfı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen FilmSan Tiyatro Ödülleri Töreni, önceki akşam Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Arzu Yetiş Kocatepe ve Kıvanç Terzioğlu’nun sunduğu törende tiyatro dünyasının başarılı isim ve yapımları ödüllendirildi.

Cem Burçin Bengisu, ‘yılın yönetmeni’ ödülü kazandı.

Hayko Cepkin’in başrolde olduğu “Jeykll & Hyde” , ‘en iyi müzikal ödülü’ kazandı.

Defne Yalnız gecede ‘sanat ödülü’ kazandı.

Adem Mülazım “Gergedanlar” oyunuyla ‘koreografi’ dalında ödül kazandı. Ödülü Mülazım’ın ekip arkadaşı aldı.

Şebnem Köstem, ‘yılın kadın oyuncusu’ seçildi.

İŞTE ÖDÜLLER

∆ Sanat ödülü: Cengiz Özek, Defne Yalnız, Özen Yula, Yücel Erten
∆ Yılın oyunu: Devlerin Savaşı
∆ Yılın prodüksiyonu: Yedi Kocalı Hürmüz
∆ Yönetmen: Cem Burçin Bengisu (Lie Low)
∆ Müzikal: Jeykll & Hyde
∆ Kadın oyuncu: Şebnem Köstem (Bir Ziyaret)
∆ Erkek oyuncu: Ünsal Coşar (Ölü Canlar)
∆ Tek kişilik erkek oyuncu: Salih Bademci (Sesler)
∆ Tek kişilik kadın oyuncu: Özge Arslan (Nokta)
∆ Yardımcı kadın oyuncu: Ece Kazımoğlu, Ezgi Oltes (Beyoğlu’nda Gizli Kanto)
∆ Yardımcı erkek oyuncu: Gürkan Sinan (Peruz Hanım)
∆ Umut veren kadın oyuncu: Burçin Nokiç (Lie Low), Eylem Kaçalin (Şüphe)
∆ Umut veren erkek oyuncu: Emre Akbey (Hamlet), Gürberk Polat (Hayatımızın En Mutlu Günü)
∆ Dekor/sahne tasarımı: Hakan Dündar (Don Quixote Müzikali)
∆ Kostüm tasarımı: Ayçın Tar (Eşeğin Gölgesi)
∆ Işık tasarımı: Akın Yılmaz (Küçük Bir İş İçin Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor)
∆ Oyun müziği: Berkay Özideş (Gergedanlar)
∆ Koreografi: Adem Mülazım (Gergedanlar)
∆ Yerli oyun yazarı: Ferhat Ergün (Eşyanın Tabiatı)

