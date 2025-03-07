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Tercihleri MSG oldu

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#MSG#Ferhat Göçer#Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği
Tercihleri MSG oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 11:30

Ferhat Göçer’in başkanlığındaki Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği’ne (MSG) yeni isimler katıldı.

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Dijitalde milyonlarca dinleme sayılarına ulaşan Lvbel C5, BLOK3, Motive, Çakal, Sefo, Semicenk, UZI ve Mela Bedel şarkılarının telif haklarını MSG’ye emanet etti. MSG Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Müzik dünyasında yeni bir döneme girdik. Erol Büyükburç’lar, Tanju Okan’lar, Sezen Aksu’lar ve Tarkan’lardan sonra her dönem gibi yaşadığımız bu dönem de kendi starlarını yarattı. Edebiyatımızdaki ‘Yeniciler Hareketi’ gibi, müzik dünyası şu an ‘5. Yeniler Dönemi’ni yaşıyor. Şu an ülkemizde en geniş dinleyici kitlesine sahip Lvbel C5, BLOK3, Motive, Çakal, Sefo, Semicenk, UZI ve Mela Bedel gibi yeni dijital dünyanın starları telif haklarını MSG’ye emanet ettiler. Üreten genç neslin tercihi olmanın verdiği güçle, dijital çağın hızına ayak uydurarak büyümeye devam ediyoruz.”

 

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#MSG#Ferhat Göçer#Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği

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