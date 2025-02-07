Tepkilerin odağındaki ünlü şarkıcı ilk kez konuştu: Karım üzerinde hakimiyetim var, ben ne istersem onu giyer!

Haberin Devamı

X (Twitter) platformunda bir anda peş peşe paylaşımlar yapmaya başlayan ünlü şarkıcı hem karısı Bianca Censori’yle ilgili tartışmalara cevap verdi hem de kendisine suçlama yöneltilen birçok konuda akla hayale sığmayan şeyler yazdı.

Yahudi toplumuyla ilgili olarak daha önce de birçok açıklama yapan Kanye West cinsiyetçi söylemleri ve genel olarak oldukça kaba ve küfürlü yorumlarına devam etti.

Kanye West tabiriz caizse çıldırmış gibi tweetler atmaya başlamadan kısa bir süre önce de cinsel taciz, tecavüz ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla hapiste bulunan bir diğer ünlü rapçi Diddy'nin de serbest bırakılması gerektiğini söylemişti.

Ünlü şarkıcı karısıyla ilgili eleştirilere cevap verirken ağza alınmayacak küfürler etmekle kalmadı onun üzrinde "hakimiyeti" olduğunu da söyledi

Haberin Devamı

Kanye West, Kim Kardashian’dan boşanır boşanmaz evlendiği 30 yaşındaki karısı Bianca Censori üzerinde “hakimiyeti” olduğunu iddia etti, ancak onu asla içinde rahat hissetmediği bir şeyi giymeye zorlamayacağı konusunda ısrar etti.

"O bir milyarderle birlikte, size fakirsiniz, size ne?"

“KARIM ÜZERİNDE HAKİMİYETİM VAR, BU FEMİNİST BİR SAÇMALIK DEĞİL, O BİR MİLYARDERLE BİRLİKTE, NEDEN SİZİN GİBİ APTAL, ZÜĞÜRTLERİ DİNLESİN Kİ?” şeklinde bir paylaşım yapan Kanye West bununla kalmayarak yorumlarına devam etti.

Kanye West Grammy töreninde Bianca Censori’nin üzerinde şeffaf bir elbiseyle ortaya çıkmasıyla başlayan tartışma için “İNSANLAR KIRMIZI HALI GÖRÜNÜMÜNÜN ONUN KARARI OLDUĞUNU SÖYLÜYOR EVET ONA İSTEMEDİĞİ HİÇBİR ŞEYİ YAPTIRMIYORUM AMA KESİNLİKLE BENIM ONAYIM OLMADAN BUNU YAPAMAZDI SİZİ APTAL PİYONLAR” yorumunu yaptı.

Haberin Devamı

'YAŞAYAN HİÇ KİMSEYE SAYGIM YA DA EMPATİM YOK ÇÜNKÜ YAŞAYAN HİÇ KİMSE BENİMLE UĞRAŞAMAZ AMA BAZI İNSANLARI SEVİYORUM VE ONLARA İYİLİK YAPIYORUM” diyen ünlü şarkıcı yorumlarına devam etti.

Kanye West karısına istemediği bir şey yaptırmadığını ancak giydiği her şeyin kendi onayından geçtiğini belirtti

Daha önce de bu konuda yorum yapan ve başı epey derde giren Kanye West “Hitler’i seviyorum” derken “Ben bir Nazi’yim” diyerek tüm şimşekleri üzerine çekti.

Kanye West sadece karısı hakkında konuşmakla kalmadı "Ben bir Nazi'yim" diyerek nefret suçu da işledi

Haberin Devamı

Kanye West daha önce de eşi Bianca Censori’nin giyim kuşamıyla ilgili olarak gündeme gelmiş ancak bu konuda yorum yapmamıştı.

Öte yandan Kanye West otizm teşhisi aldığını iddia ediyor...

Bianca Censori Kanye West'le evlenmeden önce böyle görünüyordu...

Kanye West’le evlenmeden önce sadece Kim Kardashian’a benzerliğiyle dikkat çeken Censori son 2 yıldır sokakta, ödül törenlerinde, kırmızı halı davetlerinde yani aşağı yukarı gittiği her yerde neredeyse yarı çıplak ortaya çıkıyor.

Karısıyla birlikte bu şekilde görüntü vermekten hiç rahatsızlık vermeyen Kanye West daha önceleri de Bianca Censori’yi kontrol altında tuttuğu ve ona bu davranışları zorla sergilettiği iddialarıyla gündeme gelmişti.