Teoman’dan Varoluşçuluk 101

Teoman’ın müzikli stand-up gösterisi, “Teoman Varoluşçuluk 101 A Musical Persona Stand Up”, 22 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyici ile buluşacak. Ünlü rock’çı “Çabam o şarkıları yazan kişiyi seyirciye anlatmak” dedi.

Teoman, son dönemde yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem oluyordu. Teoman bu kez de sahnede müzikli bir stand-up gösterisi yapmaya hazırlanıyor.

Ünlü rock’çı, “Teoman Varoluşçuluk 101 A Musical Persona Stand Up” adlı etkinliğiyle 22 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak.

Teoman, hayatın trajedisi, komedisi, gündelik hayatın felsefesi ve felsefesizliği, kişisel tarihi, başarısızlıkları ve insanlık durumu hakkında, müzikli bir gösteri sunacak. Bayhan Müzik Organizasyonu’yla düzenlenen etkinliğin biletleri de satışa çıktı.

GÖSTERİYİ HALEN YAZIYORUM

Teoman, neden böyle bir gösteri yapmaya karar verdiğini ise şu sözlerle açıkladı: “Niye böyle bir gösteri yaptığımı kendime bile kelimelerle açıklayamıyorum. Biraz daha müzikten uzaklaşarak, o şarkıları ve o şarkıları yazan kişiyi seyirciye anlatmak içindir bu çaba. Halen yazıyorum bu gösteriyi.”

Ünlü rock’çı ayrıca sahnedeki Teoman’ı da anlattı: “Sahnedeki Teoman gündelik hayattaki Teoman’dan çok farklı bir figür. Ben ikisini de karıştıracağım bu gösteride. Genelde stand-up gösterilerindeki, toplumsal figürlere dair şakalar olmayacak içinde. Mizahi bakış açıları hayatın doğası gereği olacak. Ama insanları güldürmek için değil. Gerçeğin bir yüzü mizahta çok daha iyi anlaşıldığından olacak.”

 

