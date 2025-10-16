Teoman: Star gibi yaşamak istemiyorum!

×
Güncelleme Tarihi:

#Teoman#Feyyaz Yiğit#Doğu Demirkol
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2025 07:29

Teoman önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı görüntülendi. Ünlü rock’çı, “Ortaokul arkadaşımla buluştum.

Eski arkadaşlarımla görüşmeye gayret ediyorum” dedi. Teoman, “Sosyal medyada videolarınızı görünce ne hissediyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“‘Ben ne demişim’ diyorum. İçimden geldiği gibi konuşuyorum. Star afra tafrası yapmıyorum. 58 yaşındayım, star gibi yaşamak istemiyorum. Gündelik hayatım monoton. Bundan da memnunum.”

Sanatçı, Feyyaz Yiğit ve Doğu Demirkol’a çok güldüğünü belirtti. Teoman, oyunculuk teklifleri hakkında ise şunları söyledi: “Oyunculuğa hevesli değilim. Ama oyunculuk yapma ihtimalim var. Dostlarımın ricası üzerine yine yapacağım. Aslında rolümü ben yazdım. Ama sürpriz. Kendimi canlandırmak istemiyorum. İlginç bir şey olacak.”

 

