Teoman sessizliğini 'Yavaş Yavaş'la bozdu... 'O şarkıyı ben yapmak isterdim'

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Teoman’dan “Yavaş Yavaş” Serisi: Kariyerinin Slow Şarkılarını Bir Araya Getiren 3 Albüm



Teoman, “Yavaş Yavaş” serisiyle hayranlarına hem nostaljik bir deneyim sunuyor hem de şarkılarının zamansız dokusunu bir kez daha vurguluyor. Bu özel proje, sanatçının çok yönlü müzik kariyerine dair çarpıcı bir özet niteliği taşıyor. Teoman ile hurriyet.com.tr okurlarıyla albümleri hakkında koştuk ve yeni bir single müjdesini ilk kez paylaştı!

- 'Yavaş Yavaş' Teoman'ın slow parçalarından oluşan muhteşem bir proje... A,B,C'den oluşan Yavaş Yavaş albüm serisindeki slow şarkılarınızı seçerken öncelikleriniz neydi, şarkı seçimini neye göre yaptınız?

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Aslında günümüzde dinleyiciler albüm formatından uzaklaştılar. Şarkıları tek tek dinliyorlar ve bir albümü baştan sona dinleme alışkanlığını kaybettiler. Ama ben 27 yıllık kariyerimde, farklı zamanlarda yaptığım şarkıların yan yana olmasını çok yakıştırıyorum. Ve bende bir derleme toplama hastalığı vardır. Şimdilik yavaş yavaş adıyla, üç volüm halinde bu birbirine yakışan şarkıları bir araya getirdim.

İki ay sonra iki volüm halinde rock and Roll formatındaki şarkıları bir araya getireceğim.

- Yavaş Yavaş albüm serisindeki gerek özel yaşamınızla gerekse müzik yaşantınızla sizi en iyi anlatan Teoman şarkısı hangisi?

İstasyon İnsanları

- Hep dinleyici sanatçı hakkında yorum yapar, beğenir beğenmez.... Sanatçı olarak siz dinleyici hakkında yorumlar yapar mısınız? Yoksa eserleri seslendirirken her kitleye ulaşmak mı oldu hep hedefiniz?

Beni seven dinleyicileri düşünüyorum ben. Bütün dinleyici kitlesine ulaşmak zaten imkansız bir şeydir.

'DEĞİŞEN KOŞULLARA UYMUYORUM'

- İlk şarkınızı söylediğiniz günden bugüne müzik yayınlama platformlarındaki teknolojiden, dinleme alışkanlıklarımıza kadar çok şey değişti. Bu değişim Teoman'ın müzik yapma alışkanlıklarına etkisi oldu mu?

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Hayır. Ben değişen koşullara uymuyorum. Bir tarzım ve bir amacım var diskografimle ilgili, onlara uyuyorum.

- Tanju Okan'ın Hancı adlı eserini seslendirmiştiniz. Şarkıyı özellikle siz mi seçmiştiniz? Tanju Okan'ın ve Hancı parçasının sizdeki yeri nedir?

Mükemmel bir şiirden, mükemmel bir şarkı “Hancı” eseri. Sözler her zaman benim için çok önemli oldu. Müzikten çok daha fazla bir şekilde sözlerden etkilendim.

'ŞARKILARIMI YENİ NESLİN SESLENDİRMESİNİ İSTİYORUM'

- Daha önce 'Teoman Tribute' albümü yapılmıştı. En güzel 14 Teoman şarkısını 14 ayrı sanatçı seslendirmişti. Önümüzdeki zamanlarda Teoman için bir Saygı albümü gelir mi? Böyle bir proje olursa şarkılarınızı en çok kimlerden dinlemek ister ya da en çok kimlerin yorumunu merak edersiniz?

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Ben tribute yapmayacağım bundan sonra. Şarkılarımı genç nesilin seslendirmesini istiyorum. Zaten şarkılarım bundan sonra başkalarının seslerinde de yaşasın isterim. Reddetmem insanları.

- Dinleyici ilk çıktığınız andan itibaren Teoman ve Şebnem Ferah ikilisini seviyor. Sizi yakın bir gelecekte yine bir şarkıyı birlikte söylerken dinleyebilecek miyiz?

Şebo isterse söylerim tabi. Güzel de olur bunca yıl sonra birlikte bir şarkımızın olması.

TEOMAN'DAN YENİ SİNGLE MÜJDESİ!

- Yeni yılda Teoman dinleyicilerine yeni bir single ya da yeni parçalardan oluşan bir albüm gelir mi?

Ocak ayında yeni bir single'ım çıkacak. Yağmur şarkımın, yeni ve çok değişik bir düzenlemesiyle. Mart ayında bir albümüm çıkacak. Nisanda ise iki volüm halinde remiks albümüm.

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'O ŞARKIYI BEN YAZMAK İSTERDİM'

- Son zamanlarda çıkan parçalardan ya da daha öncesinden, hiç bu şarkıyı ben yapsaydım dediğiniz bir şarkı oldu mu?

Çok beğendiğim şarkılar var ama o şarkı benden çok sahiplerine yakışıyor. Ama Şebnem Ferah’ın “Dans Pisti” şarkısını ben yazmak isterdim.

- Son olarak 2025'te kendi hayatında Teoman'ı ne gibi değişimler bekliyor? Sevenlerinize iletmek istediğiniz yeni yıl mesajınız nedir?

Konuştuğum herkes hayata dair çok tasalı. İnsanların hayattan daha fazla keyif alacağı bir yıl olsun isterim bu yıl.