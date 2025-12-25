Teoman: İnsan gençken şapşal oluyor

Haberin Devamı

Simitçiden simit alan Teoman, ayaküstü basın mensuplarıyla da sohbet etti. Sanatçı, “Arkadaşıma kahvaltıya gidiyorum, artık emekli olunca böyle oluyor.” dedi.

Teoman sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben artık erken yatan, erken kalkan, sabah 06.30’da spor yapan bir insanım. İnsan gençken şapşal oluyor biraz. Tam emeklilik hiçbir zaman olmayacak ama böyle yarı emekli olarak kalacağım hep.”

Ünlü rock’çı muhabirlerin “Eski Teoman’a ne söylemek isterdiniz?” sorusuna ise “Hiçbir şey. Teoman’a ‘efendi ol’ demek isterdim sadece” diyerek güldü.