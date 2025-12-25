×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Teoman: İnsan gençken şapşal oluyor

Güncelleme Tarihi:

#Teoman#Rock’Çı#Bebek
Teoman: İnsan gençken şapşal oluyor
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2025 09:47

ROCK müziğin sevilen seslerinden Teoman, önceki sabah erken saatlerde Bebek’te görüntülendi.

Haberin Devamı

Simitçiden simit alan Teoman, ayaküstü basın mensuplarıyla da sohbet etti. Sanatçı, “Arkadaşıma kahvaltıya gidiyorum, artık emekli olunca böyle oluyor.” dedi.

Teoman sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben artık erken yatan, erken kalkan, sabah 06.30’da spor yapan bir insanım. İnsan gençken şapşal oluyor biraz. Tam emeklilik hiçbir zaman olmayacak ama böyle yarı emekli olarak kalacağım hep.”

Ünlü rock’çı muhabirlerin “Eski Teoman’a ne söylemek isterdiniz?” sorusuna ise “Hiçbir şey. Teoman’a ‘efendi ol’ demek isterdim sadece” diyerek güldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Teoman#Rock’Çı#Bebek

BAKMADAN GEÇME!