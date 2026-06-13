Teoman: Hayatımın sonuna kadar sahnedeyim

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Sanatçı, konserin kariyerindeki en özel anlardan biri olduğunu belirterek gelecekteki stadyum konserleri için hazırlıklara başladıklarını açıkladı:

“Stadyum konserinden sonra mutluluktan uyuyamadım. Bu konser kendime, müziğe ve seyircime inancımı, güvenimi yerine getirdi, hatta kat kat artırdı. Sanıyorum hayatımın en güzel konserini verdim. Bir tür yeniden doğuş gibi. Ertesi gün toplantılar yaptık ve gelecek konserleri planladık. Galiba ben hayatımın sonuna kadar sahnede olacağım, anladım bunu. Konserlerde görüşürüz.”

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Teoman, 2027 yılında düzenlenmesi planlanan yeni stadyum konserleri için hazırlıkların başladığının sinyalini verdi. 25 bin müzikseveri Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda buluşturan konser, Teoman’ın kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirildi.