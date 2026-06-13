×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Teoman: Hayatımın sonuna kadar sahnedeyim

Güncelleme Tarihi:

#Teoman#Konser#Stadyum
Teoman: Hayatımın sonuna kadar sahnedeyim
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2026 08:41

TEOMAN, 10 Haziran’da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda performans sergiledi.

Haberin Devamı

Sanatçı, konserin kariyerindeki en özel anlardan biri olduğunu belirterek gelecekteki stadyum konserleri için hazırlıklara başladıklarını açıkladı:

“Stadyum konserinden sonra mutluluktan uyuyamadım. Bu konser kendime, müziğe ve seyircime inancımı, güvenimi yerine getirdi, hatta kat kat artırdı. Sanıyorum hayatımın en güzel konserini verdim. Bir tür yeniden doğuş gibi. Ertesi gün toplantılar yaptık ve gelecek konserleri planladık. Galiba ben hayatımın sonuna kadar sahnede olacağım, anladım bunu. Konserlerde görüşürüz.”

Teoman: Hayatımın sonuna kadar sahnedeyim

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Teoman, 2027 yılında düzenlenmesi planlanan yeni stadyum konserleri için hazırlıkların başladığının sinyalini verdi. 25 bin müzikseveri Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda buluşturan konser, Teoman’ın kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Teoman#Konser#Stadyum

BAKMADAN GEÇME!