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Teoman: Güzel kızları takip ediyorum

Güncelleme Tarihi:

#Teoman#Rock#Sosyal Medya
Teoman: Güzel kızları takip ediyorum
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2024 07:42

ROCK müziğin efsane isimlerinden Teoman, güzel kızlarla ilgili itirafıyla sosyal medyada gündem oldu.

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Teoman, iki ay önce konuk olduğu OT TV YouTube kanalında çeşitli konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Şarkıcının “Instagram’da öneriler bölümünden güzel kızları takip ediyorum bazen ama o kızlarla ilgili hiçbir planım yok. Onları figür olarak görüyorum. Vazo seyreder gibi seyrediyorum, hoşuma gidiyor” sözleri ses getirdi.

Teoman’ın bu açıklamasına sosyal medya kullanıcıları “Aşk kırıntısıyla doymak”, “Kampüste kesiştiğim kızlarla ben”, “Teoman kapatılsın”, “Sen sadece şarkı söyle abim ya” gibi esprili yorumlar yaptılar.

 

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#Teoman#Rock#Sosyal Medya

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