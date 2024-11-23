Teoman: Güzel kızları takip ediyorum

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Teoman, iki ay önce konuk olduğu OT TV YouTube kanalında çeşitli konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Şarkıcının “Instagram’da öneriler bölümünden güzel kızları takip ediyorum bazen ama o kızlarla ilgili hiçbir planım yok. Onları figür olarak görüyorum. Vazo seyreder gibi seyrediyorum, hoşuma gidiyor” sözleri ses getirdi.

Teoman’ın bu açıklamasına sosyal medya kullanıcıları “Aşk kırıntısıyla doymak”, “Kampüste kesiştiğim kızlarla ben”, “Teoman kapatılsın”, “Sen sadece şarkı söyle abim ya” gibi esprili yorumlar yaptılar.