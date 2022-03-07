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Tenteoğlu'ndan bir aşk romanı: Bağ

#Zeynep Taşdelen Tenteoğlu#Bağ#Edebiyat
Tenteoğlundan bir aşk romanı: Bağ

Zeynep Taşdelen Tenteoğlu, ilk kitabı Bağ ile okuruyla buluşuyor. Geçmiş yaşantılarının yaralarıyla başa çıkmaya çalışan iki insanın karşılaşmasıyla doğan, sürprizlere gebe masalsı bir aşkı konu alan kitap, İnkılâp Kitabevi tarafından okura sunuluyor.

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Kemal, gençlik yıllarında yaşadıklarının acısıyla ailesinden ve memleketinden kopmaya mecbur kalan, sonrasında kendine oldukça başarılı bir yol çizen zeki bir iş insanı. Yaşadığı kayıplar ve hayal kırıklıkları ise onun güçlü karakterini oluşturan temel taşlar. Mila ise küçük yaşta yalnız kalmasının getirdiği boşluğu, eğlence hayatıyla doldurmaya çalışan, aslında bu hayatın kendi istek ve hayallerine uymadığının farkına çok sonra varan iyi niyetli ve bir o kadar güzel genç bir kadın. Uğradığı büyük ihanet ise onun hayatını değiştiren dönüm noktası.

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#Zeynep Taşdelen Tenteoğlu#Bağ#Edebiyat

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