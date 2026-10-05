Teknofest için memleketinde

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Teknofest Şanlıurfa programına katılan ünlü sanatçıyı GAP Havalimanı’nda Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit, AK Parti yöneticileri ve yakınları karşıladı.

Buluşma sırasında Selçuk Bayraktar, İbrahim Tatlıses’e Akıncı maketi hediye etti.

Tatlıses, Selçuk Bayraktar ile buluşmasından kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak Şanlıurfalılara Teknofest çağrısında bulundu: “Bir Urfalı olarak burada olmaktan şeref duydum. Teknofest’e hepinizi bekliyorum. Sevgi ve saygılarımla.”