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Teknofest için memleketinde

Güncelleme Tarihi:

#Selçuk Bayraktar#İbrahim Tatlıses#Teknofest
Teknofest için memleketinde
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2026 10:58

İBRAHİM Tatlıses önceki gün memleketi Şanlıurfa’ya geldi.

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Teknofest Şanlıurfa programına katılan ünlü sanatçıyı GAP Havalimanı’nda Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit, AK Parti yöneticileri ve yakınları karşıladı.

Buluşma sırasında Selçuk Bayraktar, İbrahim Tatlıses’e Akıncı maketi hediye etti.

Teknofest için memleketinde

Tatlıses, Selçuk Bayraktar ile buluşmasından kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak Şanlıurfalılara Teknofest çağrısında bulundu: “Bir Urfalı olarak burada olmaktan şeref duydum. Teknofest’e hepinizi bekliyorum. Sevgi ve saygılarımla.”

 

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#Selçuk Bayraktar#İbrahim Tatlıses#Teknofest

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