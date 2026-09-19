'Taze gelin' dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n perde arkasÄ±nÄ± anlattÄ±: LÃ¢netli bir oyuncak bebek gibi gÃ¶rÃ¼nmek istedim... En kÃ¼Ã§Ã¼k piÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±m yok!

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'KÄ±yafet' dedik Ã§Ã¼nkÃ¼ genel anlamda Ã¼nlÃ¼lerin Ã§oÄŸu geleneksel gelinlikler yerine daha ilginÃ§ tercihler yapabiliyor.

Ä°ÅŸte bu yÄ±lÄ±n temmuz ayÄ±nda Cody John ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtiren Emma Roberts da bunlardan biri..

Sinema dÃ¼nyasÄ±nÄ±n 'Ã¶zel bir kadÄ±nÄ±' Julia Roberts'Ä±n yeÄŸeni, yÄ±llarÄ±n oyuncusu Eric Roberts'Ä±n kÄ±zÄ± olan 35 yaÅŸÄ±ndaki Emma'nÄ±n, dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼yle ilgili en Ã§ok hafÄ±zalarda kalan ayrÄ±ntÄ± gelinliÄŸi oldu.

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Emma'nÄ±n gelinliÄŸi Monique Lhuillier imzalÄ±ydÄ±, vintaj bir havasÄ± vardÄ± ama en Ã§ok da duvaÄŸÄ± veÂ gÃ¶zlerinin hemen altÄ±nda biten yÃ¼z tÃ¼lÃ¼ merak uyandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Bu gelinliÄŸi, duvaÄŸÄ± ve yÃ¼z tÃ¼lÃ¼nÃ¼ beÄŸenenler olduÄŸu kadar Emma Roberts'Ä± bu seÃ§imi yÃ¼zÃ¼nden eleÅŸtirenler de oldu elbette.

Ä°ÅŸte 'taze gelin' Emma, konuk olduÄŸu Sibling Revelry adlÄ± programda bÃ¼tÃ¼n bu eleÅŸtirilere yanÄ±t verdi.

GenÃ§ kadÄ±n Kate ve Oliver Hudson'Ä±n sunduÄŸu podcast yayÄ±nÄ±nda tÃ¼m sÃ¶ylenenlere raÄŸmen gelinlik tercihi nedeniyle hiÃ§ piÅŸman olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.



Ã‡AYA BATIRILIP ESKÄ°TÄ°LMÄ°Åž GÃ–RÃœNÃœM ELDE EDÄ°LDÄ°

Eski niÅŸanlÄ±sÄ± Garrett Hedlund ile iliÅŸkisinden 5 yaÅŸÄ±nda Rhodes adÄ±nda bir erkek evladÄ± bulunan Emma Roberts, gelinliÄŸini " vintaj, dantelli ve bedene oturan" sÃ¶zleriyle tanÄ±mladÄ±.

GelinliÄŸine, Ã§aya batÄ±rÄ±larak eskitilmiÅŸ bir hava verildiÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi Emma Roberts.

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GenÃ§ kadÄ±n 'DÃ¼ÄŸÃ¼n gÃ¼nÃ¼nde Ã¶zellikle lanetli bir oyuncak bebek ya da hayalet gibi gÃ¶rÃ¼nmek istediÄŸini" de hiÃ§ Ã§ekinmeden itiraf etti.

Sonra da "Ä°nsanlar bunu garip buldu. Ama ben Ã§ok sevdim. HiÃ§ piÅŸman deÄŸilim" dedi.



HER ÅžEYÄ° GÃ–LGEDE BIRAKAN YÃœZ TÃœLÃœ

Emma Roberts'Ä±n giydiÄŸi gelinlik bir yana en Ã§ok eleÅŸtiriyi, duvaÄŸÄ±nÄ±n kÄ±sa Ã¶n kÄ±smÄ± yani kalÄ±n bir dantelle sÃ¼slÃ¼ kÄ±sa yÃ¼z tÃ¼lÃ¼ aldÄ±.

Bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sosyal medyada bazÄ± kiÅŸiler tarafÄ±ndan Zorro'ya, bazÄ±larÄ± tarafÄ±ndan da Batman'a benzetildi.

Bu arada kÃ¼Ã§Ã¼k bir not... Her ne kadar Emma'nÄ±n duvaÄŸÄ±nÄ±n Ã¶n kÄ±smÄ± bÃ¶yle eleÅŸtirilse de bu Gotik gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ aslÄ±nda bir dÃ¶neme damgasÄ±nÄ± vurmuÅŸtu. Tabii ki asÄ±rlar Ã¶nce.

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Az da olsa ilk bakÄ±ÅŸta Ã¼rpertici olan bu kÄ±sa yÃ¼z tÃ¼lÃ¼ akÄ±mÄ± aslÄ±nda bu yÄ±l iÃ§inde yeniden yÃ¼kseliÅŸe geÃ§ti.

Hatta Margot Robbie de UÄŸultulu Tepeler (Wuthering Heights) filminin tanÄ±tÄ±m turunda da tarzÄ±na bu akÄ±mÄ± yansÄ±ttÄ±.



'NASIL OLURSA OLSUN' DEDÄ°... HAYATININ EN MUTLU GECESÄ°NÄ° YAÅžADI

Tabii bu arada Emma Roberts'Ä±n aslÄ±nda bu "Hayalet" ya da "lanetli oyuncak bebek" diye tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼nÃ¼n, rol aldÄ±ÄŸÄ± American Horror Story adlÄ± korku serisine bir gÃ¶nderme iÃ§erdiÄŸini de hatÄ±rlatalÄ±m.

Oyuncu, dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde sadece ipek ve ÅŸifondan dikilen bu gelinliÄŸi giymedi. Sonraki eÄŸlence kÄ±smÄ±nda siyah, askÄ±sÄ±z bir dantel korsaj ile diz boyunda bir etekten oluÅŸan kombini de giydi.

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Emma Roberts, 200 kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve aile evinin arka bahÃ§esinde gerÃ§ekleÅŸen dÃ¼ÄŸÃ¼n hakkÄ±nda "NasÄ±l olursa olursa olsun diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m. Ve hayatÄ±mÄ±zÄ±n en gÃ¼zel gecesini geÃ§irdik" diye konuÅŸtu.



BABASI DÃœÄžÃœNE BÄ°LE GÄ°TMEDÄ°

Bu arada Emma Roberts'Ä±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne halasÄ± Julia Roberts katÄ±ldÄ± ama babasÄ± Eric gitmedi. Normalde gelini damada babasÄ±nÄ±n teslim etmesi gerekiyordu.

Ama o olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bu gÃ¶rev Emma'nÄ±n 5 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸluna kaldÄ±.

KÃ¼Ã§Ã¼k Rhodes, annesinin elinden tutup onu damada yani Ã¼vey babasÄ± Cody John'a teslim etti.

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Emma Roberts'Ä±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne babasÄ± Eric gitmedi ama halasÄ± Julia Roberts ve onun kocasÄ± mutlu gelini yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±.

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