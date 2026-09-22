Tayland’da büyük başarı

Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2026 07:00
Türkiye’yi Mister International 2026’da temsil eden Doğukan Navdar, Tayland’da düzenlenen yarışmada “Swimwear” kategorisinde birinci oldu.
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Pageants Brazil tarafından paylaşılan sıralamada Navdar’ın ardından İspanya ikinci, Brezilya üçüncü, Irak dördüncü ve Malezya beşinci sırada yer aldı.
Mister International 2026’nın büyük finali ise 26 Eylül’de düzenlenecek.