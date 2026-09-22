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Tayland’da büyük başarı

Güncelleme Tarihi:

#Mister İnternational#Doğukan Navdar#Tayland
Tayland’da büyük başarı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2026 07:00

Türkiye’yi Mister International 2026’da temsil eden Doğukan Navdar, Tayland’da düzenlenen yarışmada “Swimwear” kategorisinde birinci oldu.

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Pageants Brazil tarafından paylaşılan sıralamada Navdar’ın ardından İspanya ikinci, Brezilya üçüncü, Irak dördüncü ve Malezya beşinci sırada yer aldı.

Mister International 2026’nın büyük finali ise 26 Eylül’de düzenlenecek.

Tayland’da büyük başarı

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#Mister İnternational#Doğukan Navdar#Tayland

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