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Tayfun Duygulu: Eşim 'çuval giy' dese giyerim

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#Tayfun Duygulu#Isabella Duygulu#İmaj
Tayfun Duygulu: Eşim çuval giy dese giyerim
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 17:21

90'lı yıllarda "Hadi Yine İyisin" şarkısıyla deri mont efsanesini başlatan Tayfun Duygulu, şimdi de  yeni imajıyla sosyal medyayı salladı. Eşi Isabella’nın tasarladığı pullu payetli kıyafetiyle büyük ilgi gören Duygulu, alışılmış imajını tamamen değiştirerek hayranlarını şaşırttı.

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Basın mensuplarının Sheraton City Center'da düzenlenen Souq konseri öncesinde sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı, yeni imajından son derece memnun olduğunu dile getirdi. Duygulu, 30 yıllık tarzını geride bırakmanın güzelliğini şu sözlerle ifade etti:

"30 senelik imajı değiştirmek doğru bir karar. Isabella Hanım’ın katkılarıyla daha da iyi bir noktaya evrileceğiz. Değişiklik iyidir. Deri montlu tarzım bana biçilmiş kaftandı ama yenisi de gayet şık oldu. Eşim çuval giy dese, çuval giyerim. Onun zevkine güveniyorum, vizyonu çok geniş. Değişiklik yapmakta geç kalmışım, tam zamanı şimdi."

Tayfun Duygulu: Eşim çuval giy dese giyerim

“Eşim Hem Yakışıklı Hem İyi Huylu, Çok Şanslıyım!"

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Isabella Duygulu ise, Tayfun’un yeni görünümünü belirlerken hiç zorlanmadığını ve eşinin kendisine olan güveninden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti:

"Tayfun'u tanıdığım için yeni imajı belirlerken zorlanmadım. Sağ olsun, kırmadı. O da benim öngörülerime değer veriyor. Sahne için birkaç farklı tasarım yaptım. Bir tanesi sosyal medyada çok ilgi gördü, diğerlerini de konserlerde giyecek. Eşimin beğenilmesi ve takdir görmesi beni çok mutlu ediyor. Her kadın gibi, ben de yanımda yakışıklı bir erkek olmasından gurur duyuyorum. Bir de huyu çok iyi, gerçekten çok şanslıyım."

 

 

 

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#Tayfun Duygulu#Isabella Duygulu#İmaj

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