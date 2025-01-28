Taverna müziğin ünlü ismi Hayko: Hayat bana bir şans daha verdi

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75 yaşındaki sanatçı, sosyal medyada bir paylaşım yaparak sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı, doktorlarına ve sevenlerine teşekkür etti:

“Hepinizin bildiği gibi zorlu bir süreç geçirdim. Yaşımız ilerliyor, yaş alıyoruz. Gel gör ki bazen unutuyoruz bu dünyada misafir olduğumuzu. 2025 yılına girdim ama gittim ve geldim diyebilirim. Hayat bana bir göz kırptı, bir şans daha verdi. Çok şükür. Hastalığım sürecinde beni arayan soran sanatçı arkadaşlarıma, dostlarıma ve beni hiç yalnız bırakmayan aileme tüm kalbimle sarılıyorum.” Hayko’nun oğlu Alex Tataryan, ocak ayının ilk günlerinde zatürre nedeniyle hastaneye yatan sanatçının yaşadığı sıkıntılı süreçle ilgili şunları söyledi:

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ELEKTRO ŞOK İLE HAYATA DÖNDÜ

“Babam yurtdışındaki yılbaşı tatilinden döndükten 2 gün sonra evde tıkanmış, nefes almakta zorluk çekiyormuş. Hastaneye gitti, 2 gün yattı. Durumu kötüleşince mavi kodla yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda kalp krizi geçirdi, üç kez elektro şok uygulayarak hayata döndürdüler. 9-10 dakika uğraşmış doktorlar. Yoğun bakımdaki üçüncü gününde normal odaya alındı. Ben 15 gün yanında kaldım, kendisine bebek gibi bakıldı. Geçen pazar günü de eve çıktı. Tehlikeli bir 25 gün geçirdik ama şimdi iyi. Şu an dinleniyor.”