Tatile değil, konsere hazırlık

Demir’in vizesi olmadığı için uçağa binemediği ve Serenay Sarıkaya’nın ise Fransa’nın Nice şehrine yalnız uçmak zorunda kaldığı öne sürülmüştü. Demir önceki gün İstanbul’daki vize başvuru merkezinde görülürken, Sarıkaya da o sırada havaalanındaydı.

Çıkan haberlerinin aksine şarkıcının, Schengen vizesi olduğu ve aslında turnesi için İngiltere vizesine başvurduğu öğrenildi.

Mert Demir önceki gün de parmak izi vermek için vize merkezine gitti. Şarkıcı, yurtdışı turnesi öncesi İstanbul’da provalar gerçekleştirirken sevgilisi Serenay Sarıkaya tek başına Nice’e uçtu.

Konserlerinden dolayı Mert Demir sevgilisine eşlik edemedi.