×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Tatilde romantik teklif... Evleniyorlar!

Güncelleme Tarihi:

#Sıla Türkoğlu #Ata Ayyıldız#Evlenme Teklifi
Tatilde romantik teklif... Evleniyorlar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2025 15:18

Bir süredir birlikte olan oyuncu Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız evlilik kararı aldı.

Haberin Devamı

Türkoğlu, sevgilisi ile birlikte çıktığı tatilde gelen romantik teklifin fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

Tatilde romantik teklif... Evleniyorlar

Sıla Türkoğlu, sevgilisiyle tanışma hikayesini katıldığı programda anlatmıştı:

“2 sene önce tanıştık. Ben onun dükkânına sürekli gidiyordum. Kahvaltı dükkânı var. Yine bir gün arkadaş grubumla gittiğimde masaya geldi, ‘Hoş geldiniz’ dedi, orada tanıştık. Bir yandan dijital işler yapıyor, network olsun diye beni takip etmiş Instagram’da. O zaman hayatımda biri vardı, dönmedim takibine. Aylar geçti, ilişkim bitti. Dükkânı sürekli gittiğim bir yer olduğu için, ‘Rezervasyon konusunda yardımcı olur’ deyip takibine geri döndüm. 4-5 ay kadar yine konuşmadık. En son Bodrum’da bir kampa gittim. O da oradaydı, kahve içmek için buluştuk ve başladı.”

Haberin Devamı

Tatilde romantik teklif... Evleniyorlar

Gözden KaçmasınÜnlülerin evlilik teklifleriÜnlülerin evlilik teklifleriHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Sıla Türkoğlu#Ata Ayyıldız#Evlenme Teklifi

BAKMADAN GEÇME!