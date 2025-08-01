Tatilde romantik teklif... Evleniyorlar!

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Türkoğlu, sevgilisi ile birlikte çıktığı tatilde gelen romantik teklifin fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

Sıla Türkoğlu, sevgilisiyle tanışma hikayesini katıldığı programda anlatmıştı:

“2 sene önce tanıştık. Ben onun dükkânına sürekli gidiyordum. Kahvaltı dükkânı var. Yine bir gün arkadaş grubumla gittiğimde masaya geldi, ‘Hoş geldiniz’ dedi, orada tanıştık. Bir yandan dijital işler yapıyor, network olsun diye beni takip etmiş Instagram’da. O zaman hayatımda biri vardı, dönmedim takibine. Aylar geçti, ilişkim bitti. Dükkânı sürekli gittiğim bir yer olduğu için, ‘Rezervasyon konusunda yardımcı olur’ deyip takibine geri döndüm. 4-5 ay kadar yine konuşmadık. En son Bodrum’da bir kampa gittim. O da oradaydı, kahve içmek için buluştuk ve başladı.”

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