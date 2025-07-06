Tartışmalara son noktayı koydu: Emekli de olmadım ama oyunculuğa dönmem… Setlerde ölmek istemiyorum

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Ancak bu başarısının sırrı sadece sahip olduğu ünlü soyadı değildi…

BABASINDAN DEVRALDIĞI BAYRAĞI 60 YILDIR TAŞIYOR

Neredeyse 60 yıldır çalışan usta oyuncu kendine muhteşem bir sinema kariyeri inşa etti, sonraki yıllarda farklı türlere de el atıp televizyon dizlerinde bile rol aldı.

Hollywood’un efsane oyuncusu Michael Douglas Çekya’da düzenlenen Karlovy Vary Film Festivali'ne davet edildi ve burada verdiği röportajla gündeme oturdu.

Bir süredir ilerleyen yaşı ve emeklilik söylentileriyle gündemde olan Michael Douglas birçok konuda merak edilenleri cevaplarken oyunculuğu bırakıp bırakmadığı sorusuna da nokta koyacak açıklamalar yaptı.

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NEREDEYSE ÜLKESİNE KÜSECEK HALE GELMİŞ

Karlovy Vary Film Festivali'nde Milos Forman'ın klasik filmi “One Flew Over the Cuckoo's Nest”in yeni restore edilmiş kopyasını sunmak için bulunan Michael Douglas, festivalde Trump yönetimi altında ABD'deki demokrasiye ilişkin endişelerini dile getirdi. Basın toplantısında ülkesindeki siyasi durum hakkında sorulan bir soruya Oscar ödüllü oyuncu, ülkenin şu anda “otokrasi ile flört ettiğini” söyledi.

ABD'deki idealizmin “artık var olmadığını” belirten ve “İnsanlar para kazanmak için siyasete giriyor” diyen Michael Douglas “Haberler her şeyi anlatıyor” diyerek ve “çok fazla detaya girmek istemediğini” söyleyerek yorumunu tamamladı: “Ben de endişeliyim, gerginim ve hepimizin kendimizi korumakla yükümlü olduğumuzu düşünüyorum.”

Emeklilik kararı verip vermediği merak edilen Michael Douglas, oyunculuğa geri dönme niyetinde olmadığını söyledi.

EMEKLİLİK KARARI ÇOK KONUŞULUYORDU

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Yavaş yavaş ABD’den de kopmaya başlayan, ailesiyle Avrupa’da daha çok vakit geçirmeye başlayan Michael Douglas aslında gerçek anlamda bir emeklilik kararı vermediğini duyurdu.

“Emekli oldum demiyorum ama oyunculuk yapmaya dönmeyeceğim” diyen Michael Douglas oyunculuğa ancak çok özel bir proje için tek seferlik dönebileceğini söyledi.

Basın toplantısının çoğu 50 yıllık film ve Douglas'ın efsanevi kariyeri etrafında dönerken, aktör aynı zamanda bugünü ve geleceği, özellikle de gırtlak kanseriyle mücadelesinden bahsetti. “4. evre kanser tatil değil, ama başka seçenek yok, değil mi?” diyen Douglas “Kemoterapi ve radyasyon tedavisini içeren programa katıldım ve şanslıydım. Ameliyat, konuşamamak ve çenemin bir kısmının alınması anlamına gelirdi ve bu da bir aktör olarak beni kısıtlayacaktı” sözleriyle atlattığı büyük badireyi de anlattı.

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"SETLERDE ÖLMEK İSTEMİYORUM"

“2022'den beri kasıtlı olarak çalışmıyorum çünkü durmam gerektiğini fark ettim” diyen Michael Douglas “Neredeyse 60 yıldır çok sıkı çalışıyordum ve sette aniden ölen insanlardan biri olmak istemedim. Geri dönme niyetim yok. Emekli olmadığımı söylüyorum çünkü özel bir şey olursa geri dönerim, ama aksi takdirde hayır” diyerek son kararını açıkladı.

Douglas iyi bir senaryo olursa küçük, bağımsız bir filmde oynayabileceğini ancak şimdilik “Yıllardır olduğu gibi şimdi de Catherine Zeta-Jones'un ‘eşini oynamaktan’ mutlu olduğunu” belirterek sözlerini tamamladı.