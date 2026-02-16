Tarkan’ın çıkışı Teoman’ın dansı

Haberin Devamı

GÜNCEL KONULAR ŞOVA UYARLANIYOR

8 yıldır kapalı gişe sahnelenen müzikli interaktif komedi “Hey Gidi Günler”, her temsilde kendini yenileyen yapısı ve güncel göndermeleriyle dikkat çekiyor.

Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler, gündemdeki kültürel ve müzikal konuları oyunun içine dahil ederek her geceyi farklı bir deneyime dönüştürüyor.

MAHSUN VE KALBEN’E DE GÖNDERME YAPTILAR

Süheyl ve Behzat Uygur, yaklaşık 2 saat süren gösterinin son temsillerinde Tarkan’ın karizmatik sahneye çıkışı, Teoman’ın kendine has dansı, Mahsun Kırmızıgül’ün performansı ve Kalben’in sahne dünyasına yaptıkları göndermelerle seyircilerini güldürdü. Gösteriler, Ahmet Dural ve Can Meter’in canlı müzikleriyle renklendi.