Tarkan'dan COP31'e özel şarkı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

BİRLEŞMİŞ Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın 31’incisi (COP31), 9-20 Kasım tarihlerinde Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenecek. Dünyanın dört bir yanından ülke temsilcilerini, karar vericileri ve iklim alanında çalışan paydaşları buluşturacak zirve; diyaloğu, uzlaşıyı ve ortak hareket etmeyi merkeze alacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yürüttüğü hazırlıklar kapsamında megastar Tarkan da zirveye destek oldu. Ünlü sanatçı, söz ve müziği kendisine ait olan “Uyan” şarkısını iklim zirvesi COP31’e özel İngilizceye uyarlayarak “Wake Up” adıyla yeniden seslendirdi.

Haberin Devamı

Sosyal medya platformu X’ten açıklama yapan Tarkan şu ifadeleri kullandı:

“Doğanın kendi içindeki eşsiz ekolojik düzenine, her şeyin birbiriyle kurduğu muazzam uyuma ve ahenge hep hayranlık duydum. Bugün doğanın insan eliyle hızla yok ediliyor olması ve bu gidişatı değiştirmek için yeterince harekete geçilmemesi beni derinden üzüyor. Hep birlikte bu olumsuz gidişatı değiştirebileceğimize olan inancımla, yıllar önce ‘Uyan’ şarkımı bu duygu ve niyetle yazdım. Bugün, aynı inanç ve umutla, kasım ayında ülkemizde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31Türkiye için ‘Uyan’ı İngilizce sözlerle ve yeni bir müzikal uyarlamayla yeniden hazırladım. Dünyanın iklim krizine birlikte çözüm aramak için bir araya geleceği bu önemli buluşmada en büyük dileğim, ‘Wake Up’ çağrımın daha fazla insana ulaşması ve hepimizi harekete geçirmesi. Ben hâlâ inanıyorum, inanırsak ve el ele verirsek her şey mümkün.”

BAKANDAN TEŞEKKÜR

ımını alıntılayarak, “Sevgili Tarkan, yıllar önce ‘Uyan’ diye seslendiğinde bu çağrı kalbimize dokunmuştu. Bugün aynı şarkıyı ‘Wake Up’ adıyla tüm dünyaya ulaştırarak, ev sahipliğini yapacağımız Antalya’daki COP31 öncesinde iklim krizine karşı çok değerli bir farkındalık oluşturdun. Bu anlamlı katkın için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Murat Kurum sosyal medyada teşekkür mesajı yayınladı.

Dünya starı gelecek

Çevre Bakan Yardımcısı Burak Demiralp “Tarkan COP31’le ilgili bir şarkı yaptı, yer yerinden oynadı. Zirveye birkaç yabancı dünya starı gelecek ama şimdilik sürpriz. Çok iddialı isimler var. Sertab Erener’in de bir çalışması olacak. Bunlar hep gönüllü meseleler. Hep birlikte ülkemizi tanıtacağız, güzel mesajlar vereceğiz” dedi. (Salim UZUN/ANTALYA)