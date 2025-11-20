Tarkan’a yoğun ilgi

Haberin Devamı

Ünlü sanatçı 16, 17, 20 ve 23 Ocak 2026 tarihlerinde Volkswagen Arena’da sahneye çıkacak.

Tarkan hayranları tarafında büyük heyecanla beklenen konserlerin biletleri dün sabah saat 11.00’de satışa çıktı. Yoğun ilgi nedeniyle bilet satış hizmeti veren siteler çöktü. Zar zor giriş yapabilen hayranları ise karşılarında bekleme listesi gördü.

Yaklaşık 100 bin kişi, Tarkan konserine bilet almak için sıraya girdi. Tarkan konser haberini sosyal medyada hayranlarına “Merhaba İstanbul, hasret bitiyor, kavuşuyoruz yakında. Ben de çok özledim ve çok heyecanlıyım. İple çekiyorum o günleri” sözleriyle duyurmuştu.