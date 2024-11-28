Tarkan gecesi

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Tarkan, Pernod Ricard Türkiye’nin önceki akşam Rixos Tersane’de düzenlediği lansmanda verdiği konserle davetlilere keyifli saatler yaşattı. Geceye katılanlar arasında Tülin Şahin, Yasemin Özilhan, Selen Görgüzel, Nurgül Yeşilçay, Ekin Mert Daymaz, Rabia Soytürk, Pelin Akil-Anıl Altan, Buse Terim, Caner Erdeniz, Defne Samyeli, Müjde Uzman gibi çok sayıda ünlü isim de vardı.

Merve’ye Oscar sorusu



Davete eşi Cihan Ayger’le katılan Merve Dizdar, Cannes’da aldığı ödülün ardından Oscar hayali kurup kurmadığı sorusuna “Daha fazla yönetmenimiz, oyuncumuz bu tarz törenlere gitsin. Hepimiz uluslararası başarılar elde edelim” yanıtını verdi.

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Çıtayı yükselttim



Geceye katılanlar arasında Tülin Şahin de vardı. Avrupa Parlamentosu’nda sağlıklı yaşam konusunda konuşma yapmaya hazırlanan ünlü manken, “Kendim ve ülkem adına gurur verici bir durum. Çıtayı iyice yükselttim. Mesleğimde zirve herhalde” dedi.

Nafaka istemedim



5 yıllık eşi Uğur Akkuş’un “Meğer her şey paraymış, boşanıyorum” diyerek boşanma davası açtığı Ebru Şallı’ya nafaka soruları yöneltildi. Şallı, bu konuda bir talebinin olmadığını dile getirerek “Öyle bir şey söz konusu değil. İki taraf için de” dedi.

24 saatte bile evlenebilirim



Defne Samyeli, aşk ve evlilik konusunda iddialı açıklamalarda bulundu.

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“Kendimi hiçbir zaman aşka kapamadım. Evlenebilirim de tabii, neden olmasın? Dolu dolu aile hayatı yaşadım, artık hiç evlenmesem de olur. Ancak sürpriz biri karşıma çıkarsa, 24 saatte bile evlenebilirim.”