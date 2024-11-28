×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Tarkan gecesi

Güncelleme Tarihi:

#Tarkan#Rixos Tersane#Pernod Ricard Türkiye
Tarkan gecesi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 08:50

Pernod Ricard Türkiye’nin Rixos Tersane’deki etkinliğinde Tarkan sahneye çıktı. Çok sayıda ünlü ismin katıldığı gecede erken yeni yıl kutlaması yapıldı.

Haberin Devamı

Tarkan, Pernod Ricard Türkiye’nin önceki akşam Rixos Tersane’de düzenlediği lansmanda verdiği konserle davetlilere keyifli saatler yaşattı. Geceye katılanlar arasında Tülin Şahin, Yasemin Özilhan, Selen Görgüzel, Nurgül Yeşilçay, Ekin Mert Daymaz, Rabia Soytürk, Pelin Akil-Anıl Altan, Buse Terim, Caner Erdeniz, Defne Samyeli, Müjde Uzman gibi çok sayıda ünlü isim de vardı.

Tarkan gecesi

Revna Demirören - Sevim Uyar

Merve’ye Oscar sorusu

Davete eşi Cihan Ayger’le katılan Merve Dizdar, Cannes’da aldığı ödülün ardından Oscar hayali kurup kurmadığı sorusuna “Daha fazla yönetmenimiz, oyuncumuz bu tarz törenlere gitsin. Hepimiz uluslararası başarılar elde edelim” yanıtını verdi.

Haberin Devamı

Tarkan gecesi

Çıtayı yükselttim

Geceye katılanlar arasında Tülin Şahin de vardı. Avrupa Parlamentosu’nda sağlıklı yaşam konusunda konuşma yapmaya hazırlanan ünlü manken, “Kendim ve ülkem adına gurur verici bir durum. Çıtayı iyice yükselttim. Mesleğimde zirve herhalde” dedi.

Tarkan gecesi

Nafaka istemedim

5 yıllık eşi Uğur Akkuş’un “Meğer her şey paraymış, boşanıyorum” diyerek boşanma davası açtığı Ebru Şallı’ya nafaka soruları yöneltildi. Şallı, bu konuda bir talebinin olmadığını dile getirerek “Öyle bir şey söz konusu değil. İki taraf için de” dedi.

Tarkan gecesi

24 saatte bile evlenebilirim

Defne Samyeli, aşk ve evlilik konusunda iddialı açıklamalarda bulundu. 

Tarkan gecesi

“Kendimi hiçbir zaman aşka kapamadım. Evlenebilirim de tabii, neden olmasın? Dolu dolu aile hayatı yaşadım, artık hiç evlenmesem de olur. Ancak sürpriz biri karşıma çıkarsa, 24 saatte bile evlenebilirim.”

Haberin Devamı

Tarkan gecesi

Nurgül Yeşilçay
Tarkan gecesi

Müjde Uzman
Tarkan gecesi

Buse Terim
Tarkan gecesi

İlknaz Bektaş  -Selen Görgüzel
Tarkan gecesi

Ahu Orakçıoğlu
Tarkan gecesi

Pelin Akil - Anıl Altan

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tarkan#Rixos Tersane#Pernod Ricard Türkiye

BAKMADAN GEÇME!