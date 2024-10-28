“Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar” sergisi Kayseri’de

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Milli Savunma Komisyonu Başkanı, önceki dönem Milli Savunma Bakanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Global Hukuk İşleri ve Kamu İlişkileri Başkanı İbrahim Taşkın’ın katılımlarıyla açılan sergi, 28 Ekim- 16 Kasım tarihleri arasında Kayseri Arkeoloji Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.

