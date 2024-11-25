Tanyeli'nin isyanı: Burası pastane değil hastane, saatlerce oturan var

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Sosyal medya hesabından hastane odasından çektiği videoyu paylaşan Tanyeli, sevenlerini bu sözlerle uyardı:



GELİP SAATLERCE OTURAN VAR

Sizden bir şey rica ediyorum. Bunu bir duyuru olarak düşünün. Beni lütfen yanlış anlamayın. Uzun zamandır hastanedeyim. 2 ayı geçti hastane durumum. Hasta ziyareti adabını tabii ki ben öğretecek değilim. Kıymet bilip gelen ayaklarınızdan binlerce kez razı olsun. Ama bizi anlamanız açısından, sanki belki biraz kılavuzluk yapabilirim diye düşünüyorum. Çok mutlu oluyorum dostlarımın gelmesine, ziyaret etmesine ama hastanede olmamın sebebi hastayım ve dinlenmek zorundayım. 2 ayı geçkin bir süredir bilmem kaç metrekarenin içindeyim. Ziyaretçi geldiği zaman çok çok mutlu oluyorum ama uzun sürdüğü zaman biraz ızdırap haline gelebiliyor. Çünkü sancım oluyor, ağrım oluyor, şişkinliğim oluyor. Benim gibi bütün hastaların da sanıyorsam. Burası da hastane pastane değil ki arkadaşlar. Birisi odadayken tuvalete gidemiyorum mesela. Gelip birisi oturuyor saatlerce. Yani bu konuda sizden hem kendi adıma hem de benim gibi rahatsızlık duyan varsa onların adına da ufak bir bilgilendirme diye düşünün. Geldiniz, oturdunuz, ne güzel, ne kadar mutlu oluyorum. Ama belirli bir süreyi geçtikten sonra gerçekten ızdırap dolu sancılarla kıvranmak zorunda kalabiliyorum. Ne geldiyse başıma içime atmaktan geldi. O yüzden kendime söz verdim bu videoyu da yapıverdim. Başımın üstünde yeriniz var ziyaretçi saatlerinde.

