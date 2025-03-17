Tanyeli'nin acı haberi dostlarını yasa boğdu: Üzgün değilim, kahroluyorum…

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MELEK BAYKAL

Başımız sağolsun çok üzgünüm çok. Huzur içinde uyu sevgili Tanyeli.





ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

Tanışalı o kadar uzun zaman olduki, zamanını hatırlamıyorum bile. Bu kadar uzun dostluklarda çok fazla şey yaşanıp, çok fazla şey paylaşılıyor hayatın içinde. Bir gün o hatıraların canını çok yakacağını bilmeden… İşte bugün canımı yakıyor o güzel hatıralar, kahkahalarımız. Hangisini anlatsam diğeri eksik kalır. O sebeple hiçbirisini anlatmayacağım. Sabrın, azmin , tevekkülün, hayata tutunman, hastane odasındaki bize yaptığın zerafet dolu o dans…Hep aklımın bir köşesinde olacak Tanyeli. Üzgün değilim. Kahroluyorum… Önce Metin, şimdi sen… Bize bunu yapmadaydınız keşke...Metin’e Seyfi Bey’ e ve tanıyanlara selam, sevgi götür Yattığın yer incitmesin… Nur Ol…Hoşçakal…

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DENİZ SEKİ

Maalesef Tanyeli’mizi kaybetmişiz😔

Çok yoruldun ,çok savaştın ama çok kuvvetliydin canım Tanyeli’m.

Ben yine de bir mucize bekliyordum..

Sevenlerinin ve ailesinin başı sağ olsun.

Mekanın Cennet olsun.

Hoşçakal Tanyeli...

SELEN GÖRGÜZEL

Tanom, Sonsuzluğa gitti…



Şimdi huzurla uyu güzel Tanyelim… Artık acılar yok, mücadele yok, savaşmak yok,sadece sonsuz bir huzur var. Seni hiç unutmayacağım..özlemle, sevgiyle hep kalbimde olacaksın…Seni çok seviyorum



Işıklar içinde uyu melek kalpli Tanyelim…

DEMET AKALIN

Son o gün konuştuklarımız... Bir şeyi bekledin gitmek için, neydi bilmiyorum. Rahat uyu kuzum... Deli kuzum...





ÖZLEM YILDIZ

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Ne çok savaştı pes etmedi. Mekanın cennet olsun güzel kalp.

IŞIN KARACA

Aslında biz hiç hazır değilmişiz Tantanım veda etmeye..

Bu dünyadan kocaman bir kahkaha eksildi.

Çok yoruldun kuzum, haklısın…

Biz seni çok özleyerek devam edeceğiz..

Taylan ve Teoman bizlere emanet..

Hoşçakal dostum…

YONCA EVCİMİK

Canım arkadaşım… son ana kadar savaşçı ruhunla direndin. Çok üzgünüm… Senin bu zorlu süreçte hayata dört elle tutunman ve güzel enerjin çoğu insana örnek oldu.Mekanın cennet olsun güzel arkadaşım benim.