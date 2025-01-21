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Tanyeli'den ziyaretçilerine sitem: Gelirseniz kovulursunuz!

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#Tanyeli#Pankreas Kanseri#Ziyaretçi Yasağı
Tanyeliden ziyaretçilerine sitem: Gelirseniz kovulursunuz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2025 08:54

Uzun süredir kanser ile mücadelesi süren ve tedavisi hastanede devam eden Tanyeli, ziyaretçilerini uyardı.

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Geçtiğimiz hafta özel izinle hastaneden çıkan ve arkadaşlarının kendisi için düzenlediği sürpriz doğum günü partisine katılan Tanyeli'ye ziyaretçi yasağı gelmişti. Ünlü oryantal uyarılara rağmen, hastaneye gelmeye devam edenlere sitem etti:

"Yasak, yasak, yasak! Bir daha kapıdan gelseniz bacadan kovsam gelmeyin. Erken Fatihamı okumak isteyen olursa oturduğunuz yerden yollayın."

'KOVULURSUNUZ'

Oksijen maskeli görüntülerini paylaşan Tanyeli, "Doktorum izin vermiyor ziyaretçilere... Lütfen anlayışlı olsun diyorum. İnflamasyonla uğraşıyorum. İzin verilmemesinin sebebi bunlardı. Maskesiz doktor, hemşire dahi giremiyor. Gelirseniz kovulursunuz, net!" dedi.

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#Tanyeli#Pankreas Kanseri#Ziyaretçi Yasağı

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