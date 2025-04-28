Tanesi 2 bin 200 lira... Bodrum'dan ilk lahmacun haberi!

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İŞ İÇİN GELDİM

Uzun süredir Bodrum’da yaşayan Seray Sever, geçtiğimiz gün Magazin Burada ekibi tarafından Nişantaşı’nda görüntülendi. İstanbul’a işleri için geldiğini söyleyen ünlü oyuncuya Bodrum’un her yaz gündem olan astronomik fiyatlarıyla ilgili ne düşündüğü soruldu.

ALTIN MI KOYUYORLAR?



Seray Sever, Bodrum’da lahmacun fiyatlarının bu yaz 2 bin 200 liraya kadar çıkacağını duyunca tepki gösterdi: “Çok saçma. O paralar hakikaten verilmesin. Görgüsüzlük o paraları vermek. Yemem yani. Altın mı koyuyorlar kıyma yerine? Olacak iş değil!”

Bana gelin

Seray Sever, “Biz Bodrum’da dışarı yemeğe pek çıkmıyoruz, bahçemizde kendi mangalımızı yapıyoruz. Bize gelin, ben size bedava yemek hazırlarım” diye espri yaptı.