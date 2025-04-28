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Tanesi 2 bin 200 lira... Bodrum'dan ilk lahmacun haberi!

Güncelleme Tarihi:

#Seray Sever#Nişantaşı#Lahmacun
Tanesi 2 bin 200 lira... Bodrumdan ilk lahmacun haberi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2025 08:13

Bodrum’un astronomik fiyatları yaz sezonu açılmadan gündem olmaya başladı. Lahmacun fiyatlarındaki artışa ilk tepki Seray Sever’den geldi.

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İŞ İÇİN GELDİM

Uzun süredir Bodrum’da yaşayan Seray Sever, geçtiğimiz gün Magazin Burada ekibi tarafından Nişantaşı’nda görüntülendi. İstanbul’a işleri için geldiğini söyleyen ünlü oyuncuya Bodrum’un her yaz gündem olan astronomik fiyatlarıyla ilgili ne düşündüğü soruldu.

Tanesi 2 bin 200 lira... Bodrumdan ilk lahmacun haberi

ALTIN MI KOYUYORLAR?

Seray Sever, Bodrum’da lahmacun fiyatlarının bu yaz 2 bin 200 liraya kadar çıkacağını duyunca tepki gösterdi: “Çok saçma. O paralar hakikaten verilmesin. Görgüsüzlük o paraları vermek. Yemem yani. Altın mı koyuyorlar kıyma yerine? Olacak iş değil!”

Bana gelin

Seray Sever, “Biz Bodrum’da dışarı yemeğe pek çıkmıyoruz, bahçemizde kendi mangalımızı yapıyoruz. Bize gelin, ben size bedava yemek hazırlarım” diye espri yaptı.

 

 

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#Seray Sever#Nişantaşı#Lahmacun

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