Tanergeç yeni romanını Erkin Koray'a adadı

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İthaki Yayınları arasından okura sunulan kitap, 26 Eylül'de kitabevi raflarındaki yerini alacak. Yazar Ezgi Tanergeç, Erkin Koray'a ithaf ettiği romanında insanlığın kendi kendine yarattığı yeni nesil tehditlere odaklanıyor.

Geç Kalanlar Kümesi, vicdan azabının gölgesinde yıllar sonra bir araya gelen dört eski arkadaşın, geçmişteki gizli ortaklıklarının izlerinden kaçmaya çalışırken kendilerini yepyeni bir antlaşmanın içinde bulmalarını konu ediniyor.

Sıradan insanların yaşamlarından sıradışı bir hikâye evreni yaratan Tanergeç, sahte profiller, gizemli personalar, travmalar, başka hayatların çekiciliği, kadim kadınlık sorunları ve dostluğun göreceli tanımıyla inşa edilmiş çarpıcı bir kurguya imza atıyor.



Ezgi Tanergeç, 1980 yılında İzmir’de doğdu. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nü bitirdi. Mezuniyetinin ardından İstanbul’a yerleşti. On üç yıl İstanbul’da yaşadı. 2016 yılında İzmir’e geri döndü.

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2020’de yazmaya başladığı ilk romanı Devridaim, 2022’de Turgut Özakman İlk Roman Ödülü’nü kazandı, 2023’te Bilgi Yayınevi tarafından basıldı; 2024’te ise Orhan Kemal Roman Armağanı’na layık görüldü. “Deli Sabri” adlı uzun metraj bir film senaryosu da bulunan ya zarın Rüzgâr adında bir oğlu var.