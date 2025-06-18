Yılların en büyük rüyası 62 yaşında gerçek oldu... Mesleği uğruna hayatını bile tehlikeye atmanın karşılığını sonunda alıyor

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Geçen yıl bu adım Demi Moore ile atıldı..

Neredeyse çocukluktan yeni çıktığı dönemden bu yana kamera karşısında olan Moore, ilk kez 62 yaşında Oscar adayı oldu.

Substance adlı yapımla en iyi kadın oyuncu dalında aday gösterilen Moore, ödülü genç meslektaşı Mikey Madison'a kaptırdı. Yine de sonuç olarak adaylar arasında adının geçmesiyle bile Hollywood ona vefa borcunu bir şekilde ödedi.

BUNCA YILLIK MESLEK HAYATININ İLK OSCAR HEYKELİ OLACAK

Şimdi sıra Tom Cruise'a geldi.. Çünkü ünlü oyuncu 62 yaşında ilk Oscar heykelciğini kucaklayacak. Aslına bakılırsa Cruise, bu konuda Demi Moore'dan biraz daha şanslı.

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Çünkü daha önce Doğum Günü Dört Temmuz ve Jerry Maguire ile en iyi erkek oyuncu, Magnolia ile de en iyi yardımcı erkek oyuncu adayı olmuş ama ödülü kaçırmıştı...

Bu kez ise işi garanti.

Çünkü Tom Cruise, Onursal Oscar Ödülü alacak. Ünlü yıldız, bu ödüle yıllar boyunca sinemaya yaptığı katkılardan dolayı değer görüldü...

Cruise, Görevimiz Tehlike serisi başta olmak üzere birçok yapımda hayatını bile tehlikeye atıp dublör kullanmamasıyla da biliniyor.

ONUNLA BİRLİKTE ÜÇ İSİM DAHA VAR

Ödülleri veren Amerikan Sahne Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin başkanı Janet Yang yaptığı açıklamada Tom Cruise'un, hem oyuncu hem de yapımcı olarak sanatsal topluluğa inanılmaz bağlılığının kendilerine ilham verdiğini ifade etti.

Tom Cruise ile birlikte bir süre önce kocasını kaybedip büyük bir acı yaşayan Dolly Parton da aynı ödüle değer görüldü. Bu yıl Onursal Oscar alacak isimler arasında Debbie Allen, Wynn Thomas da yer alıyor.

Tom Cruise ve onunla birlikte ödüle değer görülenler, heykelciklerini 16 Kasım 2025 günü Hollywood'daki Ray Dolby Ballroom'da düzenlenen törenle alacak.