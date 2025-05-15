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Tam kadro İstanbul’da

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#Guns N’ Roses#Guns N’ Roses İstanbul#Beşiktaş Tüpraş Stadyumu
Tam kadro İstanbul’da
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2025 08:24

BKM, 30’uncu yılını dev bir stadyum konseriyle taçlandırıyor. Rock müziğin efsanevi grubu Guns N’ Roses, BKM’nin organizasyonuyla İstanbul’da konser verecek.

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Grup, 2025 Avrupa ve Ortadoğu turnesi kapsamında 2 Haziran’da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda sahneye çıkacak. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca hayranı peşinden sürükleyen grup, İstanbul’da orijinal kadrosuyla sahne alacak.

Tam kadro İstanbul’da

Axl Rose, Slash ve Duff McKagan’ın bir arada olacağı gecenin açılışını ise Amerikan rock grubu Rival Sons yapacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) katkılarıyla gerçekleşecek konserin biletleri satışta.

 

 

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#Guns N’ Roses#Guns N’ Roses İstanbul#Beşiktaş Tüpraş Stadyumu

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