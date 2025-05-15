Tam kadro İstanbul’da

Haberin Devamı

Grup, 2025 Avrupa ve Ortadoğu turnesi kapsamında 2 Haziran’da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda sahneye çıkacak. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca hayranı peşinden sürükleyen grup, İstanbul’da orijinal kadrosuyla sahne alacak.

Axl Rose, Slash ve Duff McKagan’ın bir arada olacağı gecenin açılışını ise Amerikan rock grubu Rival Sons yapacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) katkılarıyla gerçekleşecek konserin biletleri satışta.