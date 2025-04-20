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Talu kardeşlerden özel poz... Alın size Kendall ile Kylie!

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#Defne Samyeli#Eren Talu#Deren Talu
Talu kardeşlerden özel poz... Alın size Kendall ile Kylie
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2025 09:30

Defne Samyeli’nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Derin ve Deren Talu, son dönemde yaptıkları açıklamalar ve pozlarıyla sosyal medyanın gündeminde.

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Derin ve Deren Talu geçen gün ise kendilerini dünyaca ünlü kardeşler Kendall ile Kylie Jenner’a benzetti.

Talu kardeşler bir örnek giyinerek poz verdi ve bu fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından şu notla beğeniye sundu: “Alın size Kendall-Kylie.”

Talu kardeşlerden özel poz... Alın size Kendall ile Kylie

Talu kardeşlerin kareleri birçok beğeni alırken, kendilerine “Kendall ve Kylie size matcha servisi yapar.”, “Kendall ile Kylie sizden 3 gömlek üstün”, “Genetiğe bak maşallah” gibi yorumlar geldi.

Öte yandan Derin ile Deren Talu kardeşlerin bir markanın reklam yüzü olduğu ve bu yüzden de beraber poz verdikleri öğrenildi.

Kris Jenner’in Caitlyn Jenner ile evliliğinden olan Kendall Jenner ve Kylie Jenner kardeşler ise modellik yapmanın yanı sıra televizyondaki programlarıyla da tanınıyor.

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Talu kardeşlerden özel poz... Alın size Kendall ile Kylie

 

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#Defne Samyeli#Eren Talu#Deren Talu

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