Talu kardeşlerden özel poz... Alın size Kendall ile Kylie!

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Derin ve Deren Talu geçen gün ise kendilerini dünyaca ünlü kardeşler Kendall ile Kylie Jenner’a benzetti.

Talu kardeşler bir örnek giyinerek poz verdi ve bu fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından şu notla beğeniye sundu: “Alın size Kendall-Kylie.”

Talu kardeşlerin kareleri birçok beğeni alırken, kendilerine “Kendall ve Kylie size matcha servisi yapar.”, “Kendall ile Kylie sizden 3 gömlek üstün”, “Genetiğe bak maşallah” gibi yorumlar geldi.

Öte yandan Derin ile Deren Talu kardeşlerin bir markanın reklam yüzü olduğu ve bu yüzden de beraber poz verdikleri öğrenildi.



Kris Jenner’in Caitlyn Jenner ile evliliğinden olan Kendall Jenner ve Kylie Jenner kardeşler ise modellik yapmanın yanı sıra televizyondaki programlarıyla da tanınıyor.

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