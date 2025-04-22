Takıntılı hayranı eve bıçak yolladı

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İbrahim Selim’in programına katılan sanatçı, kendisiyle evli olduğuna inanan takıntılı hayranından polise başvurarak kurtulduğunu söyledi. Can, “90’lar ve 2000’lerde herkesin platonik aşkıydınız. Unutamadığınız bir aşk ilanı var mı?” sorusu üzerine şöyle konuştu:

“Bu tam olarak bir aşk ilanı değil ama fanatik bir hayranım işi fazlasıyla abarttı. Beni eşi ve çocuklarımı da kendi çocukları gibi görmeye başladı. Bir gün büyük bir koli geldi. Yardımcılarım açtı. İçinden domates, biber, açık lokum, reçel, bana bir gecelik, bir tane paçalı don, Melisa’ya da bir elbise çıktı. Yanında bir de mektup vardı: ‘Ben İstanbul dışındayım, lütfen çocuklarıma iyi bak. Az kaldı karıcığım, geleceğim. Melisa çok seviyor diye ona da lokum aldım’ yazıyordu. Başka bir gün gelen koliden de bıçak çıktı. İşte o an gerçekten çok korktum. Dedim ki, bu artık normal değil. Hemen emniyete başvurduk. Neyse ki polis ekipleri hızla harekete geçmiş ve bu saplantılı hayrana ulaşmış. Allah iyilik versin.”