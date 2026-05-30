Takıntılı hayran için korunma talep ettiler

Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2026 09:38

Şarkıcı Gökhan Türkmen ile eşi Sinem Aksoy Türkmen’in, kendilerine uzun süredir tehdit, hakaret ve ısrarlı takipte bulunduğunu öne sürdüğü takıntılı hayran İnci A. hakkında açılan davada sanık adli para cezasına çarptırıldı.

Çiftin suç duyurusu sonrası İstanbul Anadolu 8’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada İnci A., ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘ısrarlı takip’ suçlarından ceza aldı. İddiaya göre kararın ardından İnci A., Sinem Aksoy Türkmen’e yeniden tehdit içerikli mesajlar göndermeye devam etti.

Bunun üzerine Gökhan Türkmen ile eşi, avukatları Eda Salman aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak korunma talebinde bulundu. Türkmen ailesinin avukatı Eda Salman tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, çiftin can ve beden bütünlüğünün tehdit altında olduğu, İnci A.’nın eylemlerini sistematik şekilde sürdürdüğü ve aileyi rahatsız etmeye devam ettiği öne sürüldü:

“Müvekkillerin can ve beden bütünlüğü tehdit altındadır. İnci A., sistematik olarak sürdürdüğü suç teşkil eden ve rahatsız edici eylemlerine ısrarla devam etmektedir. Müvekkillerin her an evlerinde, işyerlerinde ve gerçekleştirdikleri konserlerde İnci A.’nın suç teşkil eden ve rahatsız edici eylemleriyle karşı karşıya kalma tehlikesi içindedirler. Israrlı takip, hakaret ve şiddet tehdidi mağduru olan müvekkillerin, telafisi mümkün olmayan çok ağır sonuçlara maruz kalmaması için haklarında korunma tedbiri verilmesini istiyoruz.”

 

 

