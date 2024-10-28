TADF'dan Cumhuriyetin 101. Yılına Canan Anderson ile Muhteşem Kutlama

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Gecenin başında, 23 Ekim’de Ankara’daki TUSAŞ’a düzenlenen saldırıda şehit olanlar için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. TADF’nin geleneksel olarak New Jersey’deki ACQUA Pier 115 adlı mekanda düzenlediği gala gecesinde, Türkiye’den ünlü keman virtüözü Canan Anderson sahne aldı.

Gecede T.C. Washington Büyükelçisi Sedat Önal, BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, T.C. New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal ve birçok STK başkanı katıldı.



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TADF Başkanı Gülay Aydemir, açılış konuşmasında; “Öncelikle 23 Ekim’de Ankara’da TUSAŞ’a yapılan saldırıyı kınıyor, şehit olanlara Allah’tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Türkiye’nin başı sağ olsun” dedi. Ayrıca, 26 Ekim’de gerçekleştirdiğimiz “Cumhuriyet Balosu”nun biletlerinin günler öncesinden tükendiğini belirterek, bu vesileyle etkinliğe büyük ilgi gösteren tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Gecede T.C. Washington Büyükelçisi Sedat Önal da bir konuşma yaptı. New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal ile BM Büyükelçisi Ahmet Yıldız da etkinlikte konuşmalar gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Balosu, ünlü keman virtüözü Canan Anderson’ın sahne almasıyla başladı.İki saat sahnede kalan keman sanatçısı Anderson, keman ve dans şovu, davetlilerden büyük alkış aldı. Anderson, gece boyunca klasik müzikten folk müziğe, rock’n roll’dan caz müziğine kadar farklı türleri kendi özgün dokunuşuyla yeniden yorumladı.



Cumhuriyet Balosu’na, New York ve New Jersey bölgesinde yaşayan tüm Türk vatandaşları büyük ilgi gösterdi. Gecede, Amerika’da başarılı müzik çalışmalarıyla dikkat çeken Gülşah Kahraman ve Samet Arslan da performanslarıyla geceye renk kattı.

Etkinliğin son bölümünde, Anadolu Ateşi kadrosunda yıllarca dansçı olarak görev yapmış Müge ile Victor Sydorovych’in muhteşem vals gösterileri de büyük ilgi topladı.

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Gecenin sonunda, TADF Başkanı Gülay Aydemir tarafından etkinliğe katkıda bulunanlara plaket takdim edildi.