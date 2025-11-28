×
Taciz suçlamaları yakasını bırakmadı... Yine mahkeme yolu göründü

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2025 11:46

Hollywood'un ünlü yıldızlarından Kevin Spacey'in hayatı kendisine yönelik taciz suçlamaları nedeniyle kabusa döndü... İki yıl önce görülen duruşmalarda bu suçlamalardan aklanan Spacey'e bir kez daha mahkeme yolu göründü.

Bir süre önce aklanan ve Hollywood kariyerine dönüş yapan 66 yaşındaki Spacey, yine aynı suçlama nedeniyle önümüzdeki yıl bir kez daha duruşmaya çıkacak.

Oyuncu, 2026 yılında Yüksek Mahkeme'de üç hafta sürecek bir dava sırasında bu kez üç farklı erkeğin suçlamalarıyla yüzleşecek.

DAHA ÖNCE AKLANMIŞTI
Biri adını Ruari Cannon olarak açıklayan diğer ikisi anonim kalmayı tercih eden üç kişi, Kevin Spacey'in 2000 ile 2015 yılları arasında kendilerini taciz ettiğini ileri sürüyor.

Her üçü de Kevin Spacey ile ünlü yıldızın Old Vic Tiyatrosu'nda sanat yönetmenliği yaptığı sırada tanıştıkları söylüyor.

Söz konusu olan üç kişi, Yüksek Mahkeme'de Spacey aleyhine dava açtı. Cannon ise bunun yanı sıra Old Vic Tiyatrosu'na da dava açtı.

Kevin Spacey ise her zaman olduğu gibi bu iddiaların hepsini reddetti. Yıldız, 2023'te de yargılanmış ve beraat etmişti.

