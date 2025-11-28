Taciz suçlamaları yakasını bırakmadı... Yine mahkeme yolu göründü

Haberin Devamı

Bir süre önce aklanan ve Hollywood kariyerine dönüş yapan 66 yaşındaki Spacey, yine aynı suçlama nedeniyle önümüzdeki yıl bir kez daha duruşmaya çıkacak.

Oyuncu, 2026 yılında Yüksek Mahkeme'de üç hafta sürecek bir dava sırasında bu kez üç farklı erkeğin suçlamalarıyla yüzleşecek.

DAHA ÖNCE AKLANMIŞTI

Biri adını Ruari Cannon olarak açıklayan diğer ikisi anonim kalmayı tercih eden üç kişi, Kevin Spacey'in 2000 ile 2015 yılları arasında kendilerini taciz ettiğini ileri sürüyor.

Her üçü de Kevin Spacey ile ünlü yıldızın Old Vic Tiyatrosu'nda sanat yönetmenliği yaptığı sırada tanıştıkları söylüyor.

Söz konusu olan üç kişi, Yüksek Mahkeme'de Spacey aleyhine dava açtı. Cannon ise bunun yanı sıra Old Vic Tiyatrosu'na da dava açtı.

Kevin Spacey ise her zaman olduğu gibi bu iddiaların hepsini reddetti. Yıldız, 2023'te de yargılanmış ve beraat etmişti.