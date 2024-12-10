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Survivor Okay dua istedi...Kızı 8. kattan düştü...

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#Okay Köksal#Azra Köksal#Survivor
Survivor Okay dua istedi...Kızı 8. kattan düştü...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 11:38

Survivor 2019 yarışmacısı milli güreşçi Okay Köksal'ın 15 yaşındaki kızı Azra, 8. kattan düşerek yaralandı.

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Hakan Hatipoğlu, Instagram sayfasında paylaştığı mesajla tedavisi yoğun bakımda süren Azra için dua istedi.

"Kızı Azra'ya olan sevgisi ile Survivor'a katıldığı sene hepimizin aklına kazınan Okay kardeşimizin kızı bir kaza sonucu 8. kattan düştü ve yoğun bakımda. Az evvel konuştum dua istiyor. 'Elimizden gelen tek şey bu abi' dediğinde boğazım düğümlendi. Bunu okuyan herkesten bu güzel yeğenimiz için bir dua istiyorum. Köksal Ailesi'nin Allah yardımcısı olsun. Umarım bu olayı sağlıkla atlatırlar. Allah yardımcınız olsun kardeşim."

Survivor Okay dua istedi...Kızı 8. kattan düştü...

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#Okay Köksal#Azra Köksal#Survivor

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