Survivor Okay dua istedi...Kızı 8. kattan düştü...

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Hakan Hatipoğlu, Instagram sayfasında paylaştığı mesajla tedavisi yoğun bakımda süren Azra için dua istedi.

"Kızı Azra'ya olan sevgisi ile Survivor'a katıldığı sene hepimizin aklına kazınan Okay kardeşimizin kızı bir kaza sonucu 8. kattan düştü ve yoğun bakımda. Az evvel konuştum dua istiyor. 'Elimizden gelen tek şey bu abi' dediğinde boğazım düğümlendi. Bunu okuyan herkesten bu güzel yeğenimiz için bir dua istiyorum. Köksal Ailesi'nin Allah yardımcısı olsun. Umarım bu olayı sağlıkla atlatırlar. Allah yardımcınız olsun kardeşim."