Sürpriz aşk kısa sürdü...Sinan Akçıl'dan Ece Erken açıklaması

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Ünlü sunucu Ece Erken ile şarkıcı Sinan Akçıl geçen hafta Samsun Havalimanı’nda el ele görüntülenmişti. Sürpriz ilişkiyle birlikte magazin arşivleri açıldı, Ece Erken’in geçmişte Sinan Akçıl’ın eski eşi Burcu Kıratlı’yla arkadaş olduğu ve ünlü şarkıcıya da o dönem “enişte” diye hitap ettiği ortaya çıktı. Ece Erken eleştirilere “Bırakın şimdilik mutlu olayım” diyerek sitem ederken, Sinan Akçıl “Bırakın herkes istediğini yaşasın. Aşk yaşamaktan korkmayın” açıklamasını yaparak ilişkisine sahip çıktı. Ancak magazin gündemine bomba gibi düşen bu Aşk uzun ömürlü olmadı.

TAKİPTEN ÇIKTILAR

Ece Erken önceki gün Sinan Akçıl’ı sosyal medya hesabında takip etmeyi bıraktı. Kısa bir süre sonra Akçıl da Erken’i takipten çıktı.

Sinan Akçıl sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak ayrılığı doğruladı:

