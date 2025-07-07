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Sürpriz aşk kısa sürdü...Sinan Akçıl'dan Ece Erken açıklaması

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#Ece Erken#Sinan Akçıl#Aşk
Sürpriz aşk kısa sürdü...Sinan Akçıldan Ece Erken açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2025 19:08

Ece Erken ve yıllar önce “enişte” diye hitap ettiği Sinan Akçıl’ın sürpriz ilişkisi kısa sürdü. İki ünlü ismin sosyal medya hesaplarında takipleşmeyi bırakması, ayrıldıkları şeklinde yorumlandı.

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Ünlü sunucu Ece Erken ile şarkıcı Sinan Akçıl geçen hafta Samsun Havalimanı’nda el ele görüntülenmişti. Sürpriz ilişkiyle birlikte magazin arşivleri açıldı, Ece Erken’in geçmişte Sinan Akçıl’ın eski eşi Burcu Kıratlı’yla arkadaş olduğu ve ünlü şarkıcıya da o dönem “enişte” diye hitap ettiği ortaya çıktı. Ece Erken eleştirilere “Bırakın şimdilik mutlu olayım” diyerek sitem ederken, Sinan Akçıl “Bırakın herkes istediğini yaşasın. Aşk yaşamaktan korkmayın” açıklamasını yaparak ilişkisine sahip çıktı. Ancak magazin gündemine bomba gibi düşen bu Aşk uzun ömürlü olmadı.
TAKİPTEN ÇIKTILAR
Ece Erken önceki gün Sinan Akçıl’ı sosyal medya hesabında takip etmeyi bıraktı. Kısa bir süre sonra Akçıl da Erken’i takipten çıktı.
Sinan Akçıl sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak ayrılığı doğruladı:

Sürpriz aşk kısa sürdü...Sinan Akçıldan Ece Erken açıklaması

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#Ece Erken#Sinan Akçıl#Aşk

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