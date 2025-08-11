Süperstar’ın hukuk zaferi

Haberin Devamı

ŞARKILARINI dijital mecralarda izinsiz kullanan iki şirkete dava açan Ajda Pekkan, 2 yıl süren hukuk mücadelesini kazandı. Sanatçı, avukatı Ergin Akçay aracılığıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne dilekçe sunarak, 14 albümünde yer alan toplam 78 şarkıyı izinsiz kullandıkları gerekçesiyle İstanbul Plak ve Yaşar Kekeva Plakçılık Kasetçilik’e dava açmıştı. Dava dilekçesinde şu ifadelere yer verilmişti: “İki şirket, hukuka aykırı eylemleri nedeniyle müvekkile telafisi imkânsız maddi ve manevi zarar vermektedir. İki şirketin bu eyleminden kaynaklı zarar, ziyan ve tazminat haklarımızı şimdilik saklı tutmaktayız. İki plak şirketinin müvekkilin eserleri üzerine yaptığı haksız tecavüzün tespitini talep ediyoruz. Ayrıca bu izinsiz kullanımın durdurulmasını ve haksız tecavüzün önlenmesini istiyoruz.”



BİLİRKİŞİ HAKLI BULDU



Mahkeme, iki plak şirketinin izinsiz kullanım yapıp yapmadığının tespiti için dava dosyasını bilirkişiye gönderdi. Davaya konu müzik eserlerinin dijital müzik platformlarına iki şirket tarafından yüklendiğini tespit eden bilirkişi, Ajda Pekkan’ın davasında haklı olduğuna karar verdi. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde 2 yıldır görülen davada karar açıklandı. Davayı kabul eden mahkeme, İstanbul Plak ve Yaşar Kekeva Plakçılık Kasetçilik’in, sanatçı Ajda Pekkan’ın Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan haklarına tecavüz ettiğinin tespitine karar verdi. İki şirketin Pekkan’a ait 78 müzik eseri üzerindeki haksız tecavüzünün önlenmesine ve durdurulmasına hükmeden mahkeme, bu eserleri dijital müzik platformlarında izinsiz kullanmalarını ve umuma iletmelerini yasakladı.

Çeşme halayı

Ajda Pekkan yaz konserleri kapsamında önceki akşam Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda hayranlarıyla buluştu. Yoğun ilgi gören gecede konser alanı hıncahınç doldu. Müzik kariyerinin en sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla sahneye çıkan ünlü sanatçı, dinleyicilerine keyifli bir gece yaşattı. Alandaki kalabalık, konser boyunca Ajda Pekkan’ın seslendirdiği tüm şarkılara hep bir ağızdan coşkuyla eşlik etti. Ünlü yıldız, yeni saç rengi ve modeliyle de beğeni topladı. Ajda Pekkan, konserinin ardından Mahsun Kırmızıgül’ü dinlemek için Günay Çeşme’ye gitti. 79 yaşındaki sanatçı, meslektaşının sahnesine de konuk oldu. Pekkan ve Kırmızıgül, birlikte türküler söyleyip halay çekti.