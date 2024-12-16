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Süperstar'ın 2025 dilekleri

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#Ajda Pekkan#Süperstar#İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Salonu
Süperstarın 2025 dilekleri
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 08:21

Ajda Pekkan önceki akşam İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Salonu’nda sahne aldı.

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Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen gecede sanatçıyı dinlemeye gelen müzikseverler uzun kuyruklar oluşturdu.

Süperstarın 2025 dilekleri


Konserin açılışını “Spente Le Stelle” ile yapan Pekkan, “2024 biterken sizlerle burada buluşmaktan çok mutluyum. 2025 yılı hepimize sağlık, mutluluk ve en güzel günleri nasip etsin. Bütün şarkıları hep beraber söyleyelim, sadece benim şarkılarım değil, hepimizin bunlar” dedi.

 

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#Ajda Pekkan#Süperstar#İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Salonu

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