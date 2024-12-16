Süperstar'ın 2025 dilekleri

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Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen gecede sanatçıyı dinlemeye gelen müzikseverler uzun kuyruklar oluşturdu.

Konserin açılışını “Spente Le Stelle” ile yapan Pekkan, “2024 biterken sizlerle burada buluşmaktan çok mutluyum. 2025 yılı hepimize sağlık, mutluluk ve en güzel günleri nasip etsin. Bütün şarkıları hep beraber söyleyelim, sadece benim şarkılarım değil, hepimizin bunlar” dedi.