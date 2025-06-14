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Süperstar Harbiye’de

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#Ajda Pekkan#Süperstar#Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
Süperstar Harbiye’de
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2025 07:38

SÜPERSTAR Ajda Pekkan önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verdi.

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Biletleri günler öncesinden tükenen konserde altın rengi fütüristik bir elbise ve ona uygun gözlüğüyle sahneye çıkan sanatçı, hit şarkılarını dansçılarının şovu eşliğinde seslendirdi.

Pekkan’ın “Yıkık” şarkısını söylediği sırada, şiddete maruz kalan hayvanların görüntüleri sahnedeki dev ekranda yayınlandı.

Gözyaşlarına hâkim olamayan sanatçı, yaptığı konuşmayla herkesi sokak hayvanlarına sahip çıkmaya davet etti:

“Hayvanlara yapılan vahşet hepimizin canını çok yakıyor. Bu sessiz canlılara sahip çıkmak, onları korumak bizim insanlık görevimiz. Lütfen satın almayın, sahiplenin. Sevgi en güzel sığınaktır.” 

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#Ajda Pekkan#Süperstar#Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

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